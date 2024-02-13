Orbex, британская космическая компания, запатентовала технологию соосной заправки, которая обещает сделать небольшие ракеты более эффективными и экономичными.

Orbex, британская космическая компания, осуществила определенный прорыв в индустрии малых ракет благодаря своей недавно запатентованной технологии соосной заправки. Инновация, которая размещает основной топливный бак внутри конструкции ракеты, обещает сделать небольшие ракеты более эффективными и экономичными.

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Эта разработка появляется в то время, когда спрос на небольшие ракеты стремительно растет, что обусловлено увеличивающейся потребностью в развертывании спутников на низкой околоземной орбите. Запатентованная конструкция Orbex снижает вес этих компактных ракет-носителей примерно на 30%, значительно повышая их мощность и производительность.

Коаксиальная конструкция бака устраняет необходимость в определенных компонентах, таких как изоляция и внешние трубопроводы, поскольку топливный бак размещается внутри внешнего бака с жидким кислородом. В результате получается более компактная конструкция, обеспечивающая максимальную эффективность без ущерба для безопасности и надежности.

Микропусковая установка Orbex Prime, первая, в которой реализована эта передовая технология, иллюстрирует потенциал конструкции соосного бака. Имея грузоподъемность 150 кг на 500 км на околоземной орбите, Prime является свидетельством компактности.

«Наша технология соосной заправки знаменует собой значительный шаг вперед в разработке и функциональности малых ракет-носителей», — сказал Крис Лармур, генеральный директор Orbex. — «За счет снижения веса и повышения эффективности мы можем снизить общую стоимость запуска небольших спутников и сделать космос более доступным для более широкого круга организаций».

Международный патент, выданный Orbex, охватывает технологию более чем в десятке стран, что отражает глобальный интерес к этой британской инновации.