SpaceX сведет с орбиты 100 старых спутников Starlink из-за конструктивного недостатка, который может привести к их выходу из строя.

В заявлении от 12 февраля SpaceX сообщила, что выполнит управляемые спуски около 100 спутников Starlink ранней версии из-за опасений, что они могут выйти из строя на орбите и перестать маневрировать.

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«Эти спутники в настоящее время маневренны и эффективно обслуживают пользователей, но команда Starlink выявила общую проблему в этой небольшой группе спутников, которая может увеличить вероятность отказа в будущем», — заявили в SpaceX. Компания не уточнила эту проблему и не назвала конкретные, затронутые данной проблемой, спутники.

Согласно имеющейся информации, SpaceX имеет на орбите 5438 спутников Starlink из 5828 запущенных на сегодняшний день. Самые старые, все еще находящиеся на орбите, относятся группе спутников early-version 1, запущенных в 2019 и 2020 годах, у которых отсутствовали козырьки, добавленные к более поздним спутникам, предназначенные для уменьшения количества отражаемого ими солнечного света, уменьшая их яркость. Из этих 420 спутников 337 остаются на орбите.

SpaceX заявила, что уводимые с орбиты спутники будут постепенно снижать свои орбиты в течение примерно шести месяцев. «Все спутники сохранят маневренность и возможности предотвращения столкновений во время спуска», — заявили в компании. — «Кроме того, эти спускаемые с орбиты спутники возьмут на себя ответственность за маневрирование при любых сопряжениях высокого риска в соответствии с передовыми практиками космической безопасности и устойчивости».