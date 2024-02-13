Инженеры Массачусетского технологического института представили изобретение, которое может изменить способ, которым врачи следят за состоянием внутренних органов, выявляют заболевания и отслеживают прогрессирование рака.

«Ультразвуковая наклейка» — это маленькое и незаметное устройство размером с почтовую марку, но его действие поистине новаторское. Просто прикрепите этот датчик к коже, чтобы получить представление о важных органах, таких как печень или почки, в режиме реального времени, как объяснил его создатель, профессор Сюаньхэ Чжао. Как именно это работает? Датчик посылает через кожу слабые звуковые волны, которые отражаются от внутренних органов и возвращаются к наклейке.

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Анализируя характер этих отраженных волн, наклейка может обнаружить изменения в жесткости наших органов — ключевом индикаторе различных заболеваний. Устройство чрезвычайно чувствительно и может выявлять даже самые незначительные изменения, а это означает, что оно может обнаруживать ранние признаки таких заболеваний, как печеночная недостаточность или рак, что потенциально спасает жизни. Одна наклейка может работать непрерывно в течение 48 часов, поэтому, как объясняют исследователи, это все равно, что личный помощник постоянно находится на вашей коже, следя за вашей печенью, почками и другими органами.

Эта технология особенно перспективна для пациентов, перенесших трансплантацию органов или восстанавливающихся после операции в отделениях интенсивной терапии. Традиционно врачи полагались на ручные ультразвуковые датчики для мониторинга состояния органов, но эти методы имеют ограничения, особенно в быстро меняющихся условиях, таких как острая печеночная недостаточность. Именно здесь новое решение проявляется: его возможности непрерывного мониторинга обеспечивают беспрецедентный уровень понимания и раннего обнаружения. В экспериментах на крысах с индуцированной острой печеночной недостаточностью клеящийся датчик обнаружил изменения жесткости органов всего за шесть часов, что является выдающимся достижением, которое может произвести революцию в уходе за пациентами. В результате команда Массачусетского технологического института уже работает над совершенствованием наклейки для клинического использования, а в будущем и для личного использования дома. Вот что заявили разработчики: