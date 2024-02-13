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Ультразвуковой датчик может помочь выявить ранние признаки болезни печени, почек или развития рака
Инженеры Массачусетского технологического института представили изобретение, которое может изменить способ, которым врачи следят за состоянием внутренних органов, выявляют заболевания и отслеживают прогрессирование рака.

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«Ультразвуковая наклейка» — это маленькое и незаметное устройство размером с почтовую марку, но его действие поистине новаторское. Просто прикрепите этот датчик к коже, чтобы получить представление о важных органах, таких как печень или почки, в режиме реального времени, как объяснил его создатель, профессор Сюаньхэ Чжао. Как именно это работает? Датчик посылает через кожу слабые звуковые волны, которые отражаются от внутренних органов и возвращаются к наклейке.

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Анализируя характер этих отраженных волн, наклейка может обнаружить изменения в жесткости наших органов — ключевом индикаторе различных заболеваний. Устройство чрезвычайно чувствительно и может выявлять даже самые незначительные изменения, а это означает, что оно может обнаруживать ранние признаки таких заболеваний, как печеночная недостаточность или рак, что потенциально спасает жизни. Одна наклейка может работать непрерывно в течение 48 часов, поэтому, как объясняют исследователи, это все равно, что личный помощник постоянно находится на вашей коже, следя за вашей печенью, почками и другими органами.

Эта технология особенно перспективна для пациентов, перенесших трансплантацию органов или восстанавливающихся после операции в отделениях интенсивной терапии. Традиционно врачи полагались на ручные ультразвуковые датчики для мониторинга состояния органов, но эти методы имеют ограничения, особенно в быстро меняющихся условиях, таких как острая печеночная недостаточность. Именно здесь новое решение проявляется: его возможности непрерывного мониторинга обеспечивают беспрецедентный уровень понимания и раннего обнаружения. В экспериментах на крысах с индуцированной острой печеночной недостаточностью клеящийся датчик обнаружил изменения жесткости органов всего за шесть часов, что является выдающимся достижением, которое может произвести революцию в уходе за пациентами. В результате команда Массачусетского технологического института уже работает над совершенствованием наклейки для клинического использования, а в будущем и для личного использования дома. Вот что заявили разработчики:

Мы представляем, что сразу после трансплантации печени или почки мы могли бы прикрепить эту наклейку к пациенту и наблюдать, как с течением дней меняется жесткость органа. Если острая печеночная недостаточность диагностирована на ранней стадии, врачи могут принять меры немедленно, не дожидаясь, пока состояние станет серьезным.

#медицина #рак #датчик #ультразвук #печень #почки
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