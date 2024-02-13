13 февраля Bloomberg: Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что “ни за что на свете” президент России Владимир Путин не может проиграть войну на Украине.

«Нет никакой возможности», что Владимир Путин проиграет войну на Украине, заявил Илон Маск во время дискуссии с политиками-республиканцами в социальных сетях. По мнению миллиардера, военная помощь и продление войны «не помогают Украине» и российский лидер «вынужден» продолжать боевые действия.

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К дискуссии присоединились, в частности, сенаторы-республиканцы: Рон Джонсон, Джей Ди Вэнс, Майк Ли, а также Вивек Рамасвами, который отказался от республиканских президентских праймериз в январе. По данным Bloomberg, Илон Маск согласился со словами Джонсона, который заявил, что люди, которые верят в победу Украины, «живут в фантастическом мире». Тогда сенатор Вэнс заявил о своем отказе от пакета помощи Украине на сумму более $60 миллиардов.

Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине, прокомментировал миллиардер.

Следует учесть, что в какой-то момент дискуссии Маск заметил, что он не является защитником Путина и что воспринимать его таким образом «абсурдно». Он добавил, что его компании, вероятно, сделали больше для ослабления России, чем любая другая организация.