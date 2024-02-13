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«Нет никакой возможности», что Владимир Путин проиграет войну на Украине, заявил Илон Маск во время дискуссии с политиками-республиканцами в социальных сетях. По мнению миллиардера, военная помощь и продление войны «не помогают Украине» и российский лидер «вынужден» продолжать боевые действия.
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К дискуссии присоединились, в частности, сенаторы-республиканцы: Рон Джонсон, Джей Ди Вэнс, Майк Ли, а также Вивек Рамасвами, который отказался от республиканских президентских праймериз в январе. По данным Bloomberg, Илон Маск согласился со словами Джонсона, который заявил, что люди, которые верят в победу Украины, «живут в фантастическом мире». Тогда сенатор Вэнс заявил о своем отказе от пакета помощи Украине на сумму более $60 миллиардов.
Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине, прокомментировал миллиардер.
Следует учесть, что в какой-то момент дискуссии Маск заметил, что он не является защитником Путина и что воспринимать его таким образом «абсурдно». Он добавил, что его компании, вероятно, сделали больше для ослабления России, чем любая другая организация.