Плохие новости для англичан: из-за проблем с поставками полки магазинов пустеют. В сети магазинов Sainsbury заявили, что существует проблема с поставками черного чая.

На полках некоторых магазинов Великобритании вскоре может не оказаться черного чая - предупреждает местная пресса. Одна национальная сеть супермаркетов предупредила клиентов, что из-за проблем в цепочке поставок возможна временная нехватка продуктов. Речь идет о ситуации в Красном море, где йеменские хуситы атакуют торговые суда.

реклама

Война в секторе Газа, продолжающаяся уже более четырех месяцев, хотя теоретически она ведется между Израилем и ХАМАС, имеет глобальные последствия. Одной из сфер, затронутых конфликтом, является международная торговля, ведь один из основных морских путей проходит через Красное море и Суэцкий канал. Война на Ближнем Востоке подрывает международную торговлю многих стран Европы. В последние месяцы произошли многочисленные нападения на суда, следующие по этому маршруту, ответственность за которые несут хуситы. Они контролируют северо-западную часть Йемена — страны, которая с 2014 года погрузилась в гражданскую войну.

Чтобы выразить свое несогласие с действиями Израиля в секторе Газа, власти хуситов заявили, что будут препятствовать использованию торговых путей вблизи своего побережья до окончания войны.

По данным «The Guardian», большинство компаний, которые до сих пор использовали маршрут, пролегающий через Красное море и Суэцкий канал, теперь направляют свои суда вокруг южного побережья Африки. Это продлевает время перевозки примерно на 10-14 дней, одновременно увеличивая затраты.

В условиях сложившейся ситуации британская сеть супермаркетов Солсбери предупредила своих клиентов, что в ближайшее время на полках магазинов может отсутствовать черный чай – очень популярный в Англии напиток, который традиционно пьют в пять часов дня. Около трех четвертей мирового производства чая приходится на Китай, Индию, Шри-Ланку и Кению. Благодаря географическому положению этих стран, производимые там товары ранее доставлялись в Европу через Красное море. Недавно из-за войны Израиля с ХАМАС цепочка поставок была нарушена.