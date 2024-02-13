Blue Canyon доставит космический корабль для окололунной миссии ВВС США. Миссия будет направлена на демонстрацию маневрирования в окололунной области космоса.

Blue Canyon Technologies, дочерняя компания RTX, близка к завершению своего последнего проекта — космического корабля под названием Oracle-M, разработанного для ВВС США. Спутник представляет собой эксперимент, проводимый Исследовательской лабораторией ВВС США (Air Force Research Laboratory) с целью продемонстрировать возможности маневренных спутников в глубоком космосе, особенно в окололунной области за пределами орбиты Земли.

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В рамках контракта на сумму 14,6 миллиона долларов, заключенного в ноябре 2021 года, Blue Canyon Technologies работает над разработкой и тестированием Oracle-M. Ожидается, что спутник будет передан американским ВВС к концу июля 2024 года. «В настоящее время мы ориентируемся на сроки поставки заказчику в конце июля 2024 года», — сказал Крис Уинслетт, генеральный менеджер Blue Canyon Technologies.

Хотя дата запуска еще не объявлена, Oracle-M в настоящее время проходит интеграционные испытания на уровне космического корабля.

Одна из основных целей миссии Oracle-M — продемонстрировать маневры по изменению орбиты и навигацию в окололунной среде, которая до сих пор практически не исследована. Спутник представляет собой эксперимент, проводимый Исследовательской лабораторией ВВС США, с целью продемонстрировать возможности маневренных спутников в глубоком космосе, особенно в окололунной области за пределами орбиты Земли.

«Мы очень рады этому, потому что мы будем использовать нашу платформу для демонстрации технологий движения и улучшения маневренности», — сказал Уинслетт. — «Мы рассматриваем окололунное пространство как ключевой регион, к которому мы увидим больший интерес со стороны различных клиентов», — добавил он.