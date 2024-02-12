Беспроводная замкнутая система глубокой стимуляции мозга Grapheton может произвести революцию в лечении неврологических расстройств.

Grapheton, новаторская компания в области биоэлектроники, объявила об успешной имплантации своей первой беспроводной системы глубокой стимуляции мозга с замкнутым контуром (CL DBS) в мозг человека.

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Система CL DBS компании Grapheton — чудо современной нейробиологии. Она использует датчики микроэлектродной матрицы для обнаружения поврежденных цепей мозга и модулирует их выходной сигнал, подобно дирижеру, который подсказывает музыкантам в оркестре, в какой тональности следует играть. Эта передовая технология может принести беспрецедентное облегчение тем, кто страдает от различных неврологических расстройств таких, как как болезнь Паркинсона.

Система CL DBS:

обнаруживает поврежденные цепи мозга,

модулирует их выход,

лечит неврологические расстройства.

Технология, лежащая в основе системы CL DBS компании Grapheton, разрабатывалась 15 лет, и ученые из государственного университета Сан-Диего (США) усердно работали над совершенствованием ее возможностей. В основе системы лежит углеродный материал нового поколения, который формирует основу для мультимодальных зондов, способных считывать как электрические, так и химические сигналы.