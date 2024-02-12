Team Spirit выигрывает IEM Katowice 2024. Блестящее выступление 17-летнего российского геймера!

Team Spirit не оставила сомнений своим соперникам в гранд-финале IEM Katowice 2024. Россияне победили FaZe Clan на трех картах. Великолепный матч провел 17-летний Данил «donk» Крышковец.

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IEM Katowice этого года уже стал историей. Это было уникальное событие во многих отношениях.

Сначала россияне стали первыми в отборочной группе, заставив три команды капитулировать. Причем среди этой тройки была украинская Natus Vincere, которая до этого не проигрывала 6 матчей. Победоносно пройдя до гранд-финала россияне сошлись в противостоянии с FaZe Clan (№2 мирового рейтинга по Counter-Strike 2), которая была ими уже повержена в самом начале турнира.

Финал проводился по варианту Best of 5, то есть до трех выигранных карт. В теории это предвещало интригующее развитие событий с многочисленными коллизиями в борьбе за лидерство, но все пошло по другому сценарию. Российская команда Team Spirit разгромила FaZe Clan на трех картах – Nuke, Mirage и Overpass. Наиболее интересным было соревнование на «Мираже», где команда Финна «karrigan» Андерсена была очень близка к победе на карте. Однако в конечном итоге этого не произошло. Сегодняшняя Team Spirit не только доминировала и победила, но и смогла вернуться в нужное русло в кризисные моменты.





На последней карте, Overpass, FaZe Clan буквально выдохлись. Команде удалось провести лишь... три одиночных раунда.

Стоит отметить один факт. Невероятное мастерство в финале продемонстрировал 17-летний игрок Spirit Данил «donk» Крышковец, который временами брал всю тяжесть матча на себя. Россиянин признан самым ценным игроком турнира. «Donk» может похвастаться невероятно высоким рейтингом 1,70 на протяжении всего турнира. Вероятно, это лучшее индивидуальное выступление любого игрока в истории крупных турниров по Counter-Strike.