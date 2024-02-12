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Платформер Sheepy: A Short Adventure получил 100% положительных отзывов в Steam
Очаровательный и мрачный платформер Sheepy: A Short Adventure доступен бесплатно в Steam

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Независимый разработчик, известный в интернете как MrSuicideSheep, выпустил свою первую независимую видеоигру. Sheepy: A Short Adventure получает почти исключительно положительные отзывы от геймеров! Вот один из них: «Это лучшее что можно было создать в подобном жанре. Управление максимально простое, приятная музыка идеально вписывается в игру, а потенциал пиксельной графики реализован на самом высоком уровне. Всем бы играм таких разработчиков, которые выжимают максимум из того, что можно улучшить в игре».

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MrSuicideSheep — узнаваемая личность в интернете. Это создатель музыки, который может похвастаться невероятным количеством подписчиков. На YouTube на его канал подписано почти 13 миллионов человек, а его музыкальные клипы смогли собрать сотни миллионов просмотров.

На прошлой неделе на Steam дебютировала первая полноценная независимая игра, выпущенная вышеупомянутым создателем. Sheepy: A Short Adventure — одновременно очаровательный и мрачный платформер в стиле классического пиксель-арта. Сюжетно постановка рассказывает историю Шипи, брошенной и потерявшейся овечки.

Sheepy: A Short Adventure отличается сделанной вручную графикой и оригинальным саундтреком с оригинальными песнями нескольких известных исполнителей. Мы не хотим раскрывать сюжетную линию, поскольку вы пройдете эту игру за очень короткое время, но у нас возникнет искушение сказать, что эта игра вдохновлена такой классикой, как «Celeste» или «Little Nightmares».

Во время игры вы можете собирать различные предметы коллекционирования. Кроме того, разработчик также позаботился о многочисленных достижениях, которые можно разблокировать, что для некоторых людей является достаточным поводом для запуска и прохождения игры более одного раза.

#игры #steam #бесплатно #инди #платформер #казуальные игры #приключенческие игры
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