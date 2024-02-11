Серьезное падение продаж автомобилей Tesla отмечен в Южной Корее.

Tesla, мировой автомобильный гигант, в 2023 году продала более 1,8 миллиона автомобилей по всему миру. Однако, январь 2024 года принес компании неожиданные проблемы на одном из крупных рынков. По данным исследовательской компании Carisyou, за первый месяц 2024 года Tesla продала всего один экземпляр Model Y. Эту информацию подтвердило агентство Bloomberg, которое выделило множество причин падения продаж американского автопроизводителя.

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Рынок электромобилей Южной Кореи в настоящее время переживает непростые времена. Данные местного Минторга показывают, что продажи электромобилей упали на целых 80% по сравнению с декабрем 2023 года. Bloomberg предполагает, что причина в росте процентных ставок и инфляции, которая влияет на цены во многих секторах. Кроме того, многие южнокорейцы ждут планового пересмотра правил предоставления субсидий на электромобили.

Еще одним фактором, влияющим на покупательские настроения, являются сообщения о возгораниях аккумуляторов электромобилей и отсутствие достаточной сети быстрых зарядных устройств.

По данным Carisyou, еще большие проблемы компания Илона Маска испытала в июле 2022 года, когда не продала ни одного автомобиля.