Очень редкое видео с участием Боинга появилось в интернете.

Американские испытания противоракет могут содержать чрезвычайно интересные сценарии, имитирующие пуск ракет силами противника. Несколько дней тому назад в интернете появилась запись, показывающая чрезвычайно своеобразный способ запуска ракеты... подвешенной на парашютах, с помощью которых она была сброшена с самолета Boeing C-17 Globemaster.

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LGM-30G Minuteman III — трехступенчатая баллистическая ракета, ставшая мишенью для испытаний американской системы противоракетной обороны. Однако в целях экономии времени и в целях безопасности ВВС США не стали запускать межконтинентальную ракету из одной из шахт.

На видео как раз запечатлен момент сброса баллистической ракеты с помощью трех комплектов парашютов, отрабатывающих разные функции. Затем ракета стартовала с воздуха и начала самостоятельный полет.





Все это было сделано для того, чтобы через мгновение по ней отработали ракеты с палубы одного из эсминцев ВМС США. Это было записано несколькими камерами и выложено в сеть.

Хочется отметить, что идея именно сбрасывать на парашютах, а не запускать ракеты с самолетов в США родилась как минимум несколько лет тому назад. В приведенных ниже двух видео можно ознакомиться с испытанием, проведенным ВВС США и Lockheed в 2021 году, по сбрасыванию с использованием парашютов специально разработанных поддонов, в которых размещены по 9 крылатых ракет.



