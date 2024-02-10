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Китай приступил к размещению лазеров на ракетных кораблях
Как отмечает китайский новостной сайт Sohu, Поднебесная начинает внедрять на своих кораблях Type 057 лазеры.

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Энергетическое оружие в последнее время становится все более популярным. Оружие направленной энергии, то есть лазеры, микроволны и пучки частиц, системы поражения или уничтожения целей на расстоянии, начинают функционировать как реальная альтернатива обычному оружию. По мнению некоторых экспертов, это прорыв, сравнимый с изобретением пороха, который позволяет не только нейтрализовать новые угрозы (в том числе гиперзвуковые ракеты) на больших расстояниях, но и существенно снизить стоимость систем обороны.  Дело в том, что за классическую крылатую ракету придется заплатить как минимум $100 000, а выстрел, например, из лазерного оружия стоит буквально несколько долларов. Поэтому выбор прост.

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По данным китайского новостного сайта Sohu, Китай начинает размещать высокоэнергетическое оружие на своих фрегатах управляемых ракет Type 057 (или 054B, который, вероятно, более распространен), анонсированных в 2013 году. 

В настоящее время известно о двух единицах этого типа, строящихся на верфях Худун-Чжунхуа и Хуанпу. Технические характеристики фрегатов остаются в секрете, но появляющаяся в СМИ информация гласит, что их длина составляет примерно 147 м при водоизмещении 6 000 тонн (на 2 000 больше, чем у Type 054А).

Что касается вооружения, то на корабле есть 76-мм пушка H/PJ-26, 30-мм пушка H/PJ-11 и стандартный ракетный комплекс вертикального пуска. В проекте особое внимание уделяется противолодочным возможностям для защиты других более значимых судов, например авианосцев, поэтому 054B будет нести два предназначенных для этой цели вертолета Harbin Z-20, оснащенных специальными радарами и датчиками. 

Теперь же ко всему вышеперечисленному будут добавлены высокоэнергетические системы вооружения, благодаря которым фрегат сможет еще эффективнее нейтрализовать самые различные цели. При этом следует понимать, что традиционные ракетные комплексы зачастую занимают значительную часть пространства боевого корабля, поэтому новое решение позволит обеспечить большую гибкость в размещении всех необходимых элементов. Кроме того, они избавляют от необходимости создания больших запасов ракет, замены ракетных двигателей и других подобных компонентов, и, кстати, не излучают заметных электромагнитных сигналов, а значит, снижают риск обнаружения корабля.

#китай #оружие #лазер #энергетическое оружие
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