ВС РФ методично, улица за улицей вытесняют ВСУ из Авдеевки, разрезая их позиции по принципу пирога

Евгений Лисицын, военный корреспондент, поделился информацией о том, что российская продвигаются по северным районам Авдеевки и Авдеевского коксохимического предприятия (АКХЗ). «Сражения идут в районе автобазы и на юго-востоке города. Российские вооруженные силы успешно прорвали оборонительную линию в северной части Авдеевки, приближаясь к последней асфальтированной дороге, используемой ВСУ для логистики. Расстояние до зоны поражения составляет менее километра, что делает поддержку и эвакуацию украинских войск рискованными. Российская армия продолжает активные действия в Георгиевке, ведутся бои за улицу Кирова», - добавил Лисицын.

реклама

Военный корреспондент Андрей Руденко отметил, что Авдеевка становится «большим пирогом». «Наши военные начали "разрезать" логистические маршруты противника изнутри. Задача – разделить вражеские силы внутри города, тем самым нарушая их логистическую поддержку. Пока все идет по плану!» – написал он.

Ведущие военные корреспонденты Русской Весны отметили, что российская армия продолжает активно наступать в Авдеевке, осуществляя штурм с флангов. По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российская армия нацелена на прорыв обороны ВСУ в направлении Авдеевки и уже провела 27 атак за день, включая 17 в районах Новобахмутовки и Авдеевки, и еще 10 в районах Первомайского и Невельского.

Военный эксперт Борис Рожин сказал, что согласно некоторым данным, можно говорить о полном или частичном вытеснении украинских вооруженных сил из района автобазы в северной части Авдеевки. Последние события показывают, что решение командования ВСУ укрепиться в жилом районе Авдеевки было ошибочным. Начиная с ноября 2023 года и до января 2024 года украинские войска вели пассивные действия в Авдеевке, а неблагоприятные погодные условия, нехватка персонала, сокращение западной военной помощи и другие факторы позволили российской армии полностью захватить инициативу, которая в настоящее время превратилась в рассекающий удар в непосредственной близости от Авдеевского коксохимического завода.

Эксперты также подчеркнули, что дальнейшее продвижение российских войск и изоляция очагов сопротивления могут еще больше ухудшить положение ВСУ в Авдеевке, делая его почти безвыходным. Они отметили, что ВСУ могут воспользоваться вливанием резервных сил для изменения ситуации.