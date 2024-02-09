В Twitter появилось видео, на котором показана новая британская система ПВО, оснащенная усовершенствованной ракетой малой дальности AIM-132 ASRAAM.

В рамках одного из пакетов помощи Великобритания предоставила Украине новую систему ПВО, установленную на шасси HMT Supacat и оснащенную ракетами AIM-132 ASRAAM. Это один из двух импровизированных британских проектов для Украины, в которых ракета воздушного базирования адаптируется к наземным пусковым установкам, и именно за него отвечают специалисты европейской оружейной компании MBDA, которая специализируется на производстве ракетного оружия. Основная цель этой системы в Украине — противодействие российским беспилотникам и ударным вертолетам в зоне проведения СВО. Такая установка была замечена, заснята и видео опубликовано в соцсетях.

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Как упоминалось ранее, этот импровизированный ЗРК смонтирован на шасси HMT (High Mobility Vehicle) — многоцелевой, высокомобильной колесной машины Supacat, доступной в трёх модификациях: HMT 400, HMT 600 и HMT Extenda. Она используется спецподразделениями со всего мира (на данный момент находится в эксплуатации около 1000 экземпляров), ценящими ее открытую архитектуру. Это позволяет адаптировать машину под различные специализированные задачи, а модульная конструкция позволяет быстро проводить переоборудование. Машина может поставляться с дополнительным противоминным комплектом и баллистической защитой, а также оснащаться разнообразными средствами связи, ISTAR и средствами защиты для решения широкого спектра оперативных задач.

Что касается AIM-132 ASRAAM, то это усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» малой дальности с лазерным наведением. Работу над ней начали в 1980-х годах, когда европейские страны, являющиеся членами НАТО, подписали соглашение с США о разработке ракеты «воздух-воздух» средней дальности (AIM-120 AMRAAM) взамен устаревшей AIM-7 Sparrow, а Великобритания и Германия дополнительно подписали соглашение о ракете малой дальности, преемнице AIM-9 Sidewinder. После многих проволочек американская сторона решила разработать более современную версию своих Sidewinders — AIM-9X, а Германия вышла из проекта, начав собственный проект IRIS-T.

По итогу Великобритания завершила проект AIM-132 ASRAAM, и в результате появилась ракета массой 88 кг, несущая фугасную боевую часть массой 10 кг, которая достигает скорости 3,5 Маха (4284 км/ч) и обладающая дальностью полета до 18 км.

По сравнению с AIM-9L/M Sidewinder ракета имеет новую систему инфракрасного изображения, а ее система наведения отличается большей эффективностью, углом обзора 90°, возможностью выбора поражения конкретной части атакуемой машины, например, двигателей, и функция выбора цели после запуска.

В настоящее время она используется на самолетах Великобритании, Индии, Катара и Омана и интегрирована в арсенал австралийских F/A-18 Hornet. Однако стоит добавить, что в наземной конфигурации дальность действия ракет снижается (конкретных данных нет), каждая пусковая установка может вмещать до двух ракет ASRAAM, а наведение на цель осуществляется с помощью электрооптической системы слежения Hawkeye компании Chess Dynamics.