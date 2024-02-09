У ВСУ нет шансов уцелеть от российских ФАБ-1500. Что известно про эти бомбы и как относятся к ним солдаты ВСУ?

Российская армия, когда возникают проблемы в различных местах линии соприкосновения, применяет бомбы устрашающей силы. Целые подразделения военнослужащих украинской армии не имеют ни малейших шансов выжить. Это бомбы ФАБ-1500.

реклама

Эти бомбы вселяют страх в солдат ВСУ в зоне СВО. Их мощность настолько впечатляющая, что в радиусе 500 метров от места взрыва все перестает существовать, а в радиусе 2 километров происходят большие разрушения. Весь кошмар на месте поражения происходит всего через 2 секунды после взрыва.

Российская армия применяет также и бомбы ФАБ-500 меньшего размера, однако версия 1500 намного мощнее ее. В основном удары совершаются по местам дислокации ВСУ или складам с топливом и боеприпасами. Мощность этой бомбы позволяет россиянам быть уверенными в том, что цель уничтожена и им больше не нужно об этом беспокоиться.

ФАБ-500 – бомба массой почти полтонны. Ее длина составляет 2278 мм, диаметр – 500 мм, а вес - 466 кг, из которых боевая масса составляет 145 кг. В случае с ФАБ-1500 речь идет о массе 1500 кг и заряде взрывчатки в 675 кг. При сбрасывании бомбы над целью образуется топливно-воздушное облако, взрыв которого инициируется дополнительным взрывателем в бомбе. Эти боеприпасы несут самолеты Су-24 и Су-34М.

Благодаря использованию жидкого взрывчатого вещества эффективность взрыва бомбы почти в три раза выше, чем у классической фугасной бомбы того же веса. При детонации бомбы образуется воронка диаметром 8-12 метров и глубиной 3-4 метра. Взрыв может пробить железобетон толщиной до 1,5 метров.

Официально это четвертая по величине бомба в арсенале российской армии. Украинским солдатам, которые сейчас действуют в районе города Авдеевка Донецкой области, приходится считаться с тем, что такая бомба может быть использована ВС РФ в любой момент.

Ниже можно ознакомиться с фото, которые предоставлены МО РФ. На фото виден момент применения ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в Курахово.