Какой самый большой PDF-файл? Оказалось, что он может быть больше Вселенной. Проверьте это сами!

Алекс Чан, просматривая социальные сети, наткнулась на информацию о том, что максимальный размер PDF-файла может занимать половину площади Германии, говорится в блоге разработчика. Чан решила проверить это.

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Алекс поначалу не смогла нигде найти информацию почему максимальный предел PDF-файла составляет 381 x 381 км. После нескольких часов поисков она пришла к выводу, что размеры максимального PDF-файла ограничены не самим форматом, а программным обеспечением Adobe Acrobat. Действительно, программное обеспечение должно ограничивать размер документа до 15 миллионов х 15 миллионов дюймов, либо квадрата со стороной в 318 км.

Чан пишет в своем блоге, что решила проверить программные ограничения и создала несколько собственных PDF-документов, в которых, как она описывает, экспериментировала со значениями UserUnit и Mediabox, отвечающими за размер отображаемых файлов. Как выяснилось, Adobe Acrobat игнорировал эти значения, в результате чего документы никогда не отображались при размере более 381 x 381 км.

Оказалось, однако, что ограничение распространяется на саму программу, а не на файл. Поэтому программистка решила отобразить большой файл в другой программе. Для этого она воспользовалась приложением Preview, доступным на устройствах macOS от Apple. Результат оказался неожиданным. Хотя Preview игнорировал изменения значения UserUnit, это не повлияло на значение Mediabox. Поэтому Чан установила его на 1 триллион и получила документ длиной более 352 000 км, что близко к расстоянию между Землей и Луной.

Чан пошла еще дальше и создала PDF-документ размером 37 триллионов световых лет в квадрате. Если эта цифра вас не впечатляет, то для сравнения стоит вспомнить, что размер Вселенной оценивается примерно в 93 миллиарда световых лет, и он значительно меньше, чем в документе Чан. Программистка предоставила свой гигантский документ для скачивания в целях тестирования, но предупреждает, что распечатывать его не следует.