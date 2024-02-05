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Две трети миллиардеров мира будут смотреть на огромную суперяхту, полную золота и комфорта, со слезами на глазах. Лишь немногие смогут себе это позволить. Купив ее, кто-то сможет путешествовать по всему миру, видя не только бескрайние океанские пейзажи, но и его загадочные глубины.
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Мы видели таких миллиардеров, как Джефф Безос или Роман Абрамович, путешествующих по миру на своих огромных и дорогих суперяхтах. Но это ничто по сравнению с Migaloo M5 от австрийской дизайнерской компании MIGALOO Private Submersible Yachts, название которой отсылает к белому горбатому киту.
Суперяхта Migaloo M5 длиной 153 метра, по имеющемуся сейчас проекту, может вместить 20 пассажиров и 40 членов экипажа, оставаясь под водой в течение четырех недель. Она предназначена для мультимиллиардера, желающего не только плавать по морям и океанам, но и увидеть, что находится под водой. Во время плавания лодка может погружаться на глубину до 250 метров. Ожидается, что готовая М5 будет иметь длину 165 метров и ширину 23 метра. Запас хода явно не разочарует потенциального покупателя – он составляет более 15 000 километров.
Будущий владелец может полностью адаптировать интерьер роскошной суперяхты под свои нужды, а точнее прихоти. Можно выбрать спутниковое телевидение, интерактивные экраны на стенах или кинотеатр под открытым небом. Для любителей стриминга производитель обещает, что бортовой Wi-Fi обеспечит уверенный сигнал как на поверхности, так и под водой.
А если покупатель или гости захотят отдохнуть с пользой для здоровья, они смогут воспользоваться каяками, досками для серфинга, снаряжением для дайвинга, кайтсерфингом, вейксерфингом и водными лыжами. Кроме этого, здесь есть огромный набор походного снаряжения, дроны, внедорожники, вертолет и воздушный шар. Для последнего есть ангар.
Когда солнце садится, начинается волшебство М5. После наступления сумерек Migaloo может освещать воды, в которых плавает. Ее края ярко светятся в темноте моря. Кстати, в отношении внешнего вида у владельца также будет большая свобода, хотя никаких подробностей производитель не сообщает, а имеющиеся визуальные изображения показывают лишь одну версию.
Неудивительно, что Migaloo M5 смогут позволить себе только самые богатые люди. Полностью оборудованная яхта стоит около 2 миллиардов долларов.
Сообщается, что компания в настоящее время ведет переговоры с заинтересованными сторонами, но держит их имена в секрете. Целевая группа не очень велика, но потенциальных покупателей около дюжины. По данным Forbes, в 2023 году в мире насчитывалось 2540 миллиардеров, хотя богатство двух третей этой группы сопоставимо со стоимостью М5. Сомнительно, что они захотят потратить на нее все свои сбережения.
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