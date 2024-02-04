Процентные доходы международного депозитария Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза.

Базирующаяся в Брюсселе финансовая организация Euroclear сообщила о значительном росте своих доходов от участия в российских активах в 2023 году. Прибыль достигла отметки в 4,4 миллиарда евро, что резко контрастирует с 821 миллионом в предыдущем году. Компания связывает это увеличение главным образом с ростом процентных ставок.

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Общий чистый процентный доход компании также продемонстрировал резкий скачок: в 2023 году он составил 5,5 млрд долларов, что значительно выше 1,17 млрд долларов в 2022 году. Однако, несмотря на этот значительный доход, средства, полученные от российских активов, оказались в затруднительном положении. Запад их очень хотел бы перечислить Украине, однако пока не делает это из-за отсутствия законодательных положений о таком перемещении денежных средств.

По состоянию на 2023 год не существует закона, разрешающего использовать эту прибыль в таких целях. Financial Times подчеркнула, что доходы Euroclear с 2023 года, как ожидалось на Западе, не будут направлены на Украину.

Эта ситуация выявляет значительную зависимость Euroclear и, как следствие, всей европейской финансовой индустрии от российских ресурсов. Западные эксперты считают, что это предполагает надвигающееся присутствие российской экономической мощи в этом секторе.

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С момента начала конфликта на Украине ЕС заморозил российские активы на сумму более 231 миллиарда долларов. По факту эти замороженные активы внесли значительный вклад в увеличение прибыли Euroclear, достигшей более $5 млрд в 2023 году.