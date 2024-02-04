Ученые из Гентского университета в Бельгии воссоздали вкус римского вина. Исследования показали, что этот напиток весьма отличался от современного.

Алкогольные напитки известны уже тысячи лет. Уже древние умели изготавливать различные напитки, которыми наслаждались во время различных торжеств. Ранее было известно, что древние римляне были любителями вина. Но загадкой был его вкус. Теперь учёные ответили на этот вопрос.

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Древние римляне были такими большими любителями вина, что поклонялись даже богу Бахусу, богу растительности, виноградарства, виноделия. Но каков был вкус их вина? Был ли он таким же, какой мы можем купить сегодня в магазине, имело ли оно фруктовое или какое-то иное послевкусие? Это не было до конца известно. Согласно последним исследованиям, оно было довольно острым и пахло... тостами.

Чтобы выяснить, каким было вино в Древнем Риме, ученые решили изучить глиняные кувшины под названием долии, которые использовались для производства, брожения и хранения будущего вина. Сравнив эти сосуды, на которые долгое время не обращали внимания, с аналогичными емкостями, используемыми в современном виноделии, ученым удалось понять древние вкусы и технологию производства вина. Эти открытия «значительно меняют наше нынешнее представление о римском виноделии».

Долия представляли собой пористые сосуды овальной формы, частично закопанные под землю и запечатанные во время производства вина. Все эти факторы влияли на конечный вкус готового продукта. Ученые утверждают, что в результате всего процесса (и добавления натуральных дрожжей) вино приобретало «слегка пряный» вкус и источало аромат «поджаренного хлеба, яблок, жареных грецких орехов и карри».

Но вкус вина — не единственная загадка, на которую пытались ответить. Исследователей также крайне интересовал сорт вина. Вино было белым или красным? Ученные обнаружили, что «вопреки распространенному мнению, маловероятно, что большинство древних вин были «белыми» в современном смысле».

Виноград добавляли в будущее вино независимо от цвета, и кожуру оставляли внутри, а не отфильтровывали через ситечки, как ранее считалось. Это во многом объясняет широкую цветовую гамму старинных вин, о чем свидетельствуют античные источники. В число этих цветов входили белый, красно-желтый, кроваво-красный и черный.

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Ученые сходятся во мнении, что точно спроектированная долия позволит получать вина различных вкусов, но, чтобы узнать об этом больше, необходимы дальнейшие археологические исследования.