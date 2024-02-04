Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученым удалось узнать каким на самом деле было вино в Древнем Риме
Ученые из Гентского университета в Бельгии воссоздали вкус римского вина. Исследования показали, что этот напиток весьма отличался от современного.

реклама

Алкогольные напитки известны уже тысячи лет. Уже древние умели изготавливать различные напитки, которыми наслаждались во время различных торжеств. Ранее было известно, что древние римляне были любителями вина. Но загадкой был его вкус. Теперь учёные ответили на этот вопрос.

реклама

Древние римляне были такими большими любителями вина, что поклонялись даже богу Бахусу, богу растительности, виноградарства, виноделия. Но каков был вкус их вина? Был ли он таким же, какой мы можем купить сегодня в магазине, имело ли оно фруктовое или какое-то иное послевкусие? Это не было до конца известно. Согласно последним исследованиям, оно было довольно острым и пахло... тостами.

Чтобы выяснить, каким было вино в Древнем Риме, ученые решили изучить глиняные кувшины под названием долии, которые использовались для производства, брожения и хранения будущего вина. Сравнив эти сосуды, на которые долгое время не обращали внимания, с аналогичными емкостями, используемыми в современном виноделии, ученым удалось понять древние вкусы и технологию производства вина. Эти открытия «значительно меняют наше нынешнее представление о римском виноделии».

Долия представляли собой пористые сосуды овальной формы, частично закопанные под землю и запечатанные во время производства вина. Все эти факторы влияли на конечный вкус готового продукта. Ученые утверждают, что в результате всего процесса (и добавления натуральных дрожжей) вино приобретало «слегка пряный» вкус и источало аромат «поджаренного хлеба, яблок, жареных грецких орехов и карри».

Но вкус вина — не единственная загадка, на которую пытались ответить. Исследователей также крайне интересовал сорт вина. Вино было белым или красным? Ученные обнаружили, что «вопреки распространенному мнению, маловероятно, что большинство древних вин были «белыми» в современном смысле».

Виноград добавляли в будущее вино независимо от цвета, и кожуру оставляли внутри, а не отфильтровывали через ситечки, как ранее считалось. Это во многом объясняет широкую цветовую гамму старинных вин, о чем свидетельствуют античные источники. В число этих цветов входили белый, красно-желтый, кроваво-красный и черный.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ученые сходятся во мнении, что точно спроектированная долия позволит получать вина различных вкусов, но, чтобы узнать об этом больше, необходимы дальнейшие археологические исследования.

#вино #древний рим #виноделие
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Саудовская Аравия открывает алкогольный магазин впервые за 70 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
4
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
6
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
3
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
2
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
10
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
4
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
2
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Российский боец палкой отбился от дрона-камикадзе
+
В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Губернатор Техаса заявил, что Байдену бы стоило поучиться у российского лидера
2
В Новосибирской области началось строительство промпарка "Такот Толмачево"
1
Владельцы устаревших систем сообщают о неработоспособности стандартных приложений Windows 10
4
В Ростове-на-Дону в тестовом режиме заработал новый тракторный завод
+
Процессоры Intel Arrow Lake-S не получат поддержку Hyper Threading
3
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
+
Volvo сокращает финансовую поддержку электромобилей Polestar и передает бразды правления Geely
+
MSI добавила поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на некоторые материнские платы Z790
+
Ryzen 7 8700G может работать с памятью DDR5-9000
4

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
81
Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
16
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
25
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
8
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
21
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
33
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
6
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
19
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
7
О преемнике культового вертолета UH-60 Black Hawk
6

Сейчас обсуждают

Борис Дайтер
01:51
Интересно, не столько в какой программе переводили этот бред, и даже не кто эту мамазю понаписал, а то, по что копипастер её не читал, а редактор разрешил постнуть. Стандарты плошают час от часу.
Xiaomi представила роутер BE 3600 с поддержкой Wi-Fi 7 стоимостью $34
Игорь Иии
01:36
Бредятинка традиционная... Носик проковыривает канавку в пару миллиметров. Вынимают изделие толщиной в сантиметры. Послойная печать? А как тогда следующий слой приваривается к предыдущему? Гриль под ш...
Представлена новая техника быстрой 3D-печати алюминием
daem0ns
01:27
эй, "пейсатель" ты хоть читаешь свою копипасту??? что за бред я вижу - двигатели в 5 лошадиных сил??? да у мотоцикла мотор мощнее это вообще что ? >>> Максимальная дальность полета составляла 2 км...
МК-1: Воздушный крейсер в небе
Борис Дайтер
01:24
Никто в мире не страдает идиотией настолько, чтобы строить машиностроительные заводы полного цикла.
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
fynjy_2005
00:59
Вердик по статье - автор зеленый прожженый фанатик, не умеющий объективно смотреть на вещи. RT - мертвая технология, потому как для качественной реализации текущего железа мало (см. пафтрэйсинг в кибе...
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Даниил Лавкрафт
00:57
Доброе утро! Давным-давно уже поддержка онлайна в этом эмуле есть, ту же Demon's Souls пару лет назад с поноценным онлайном прошёл - и сообщений забавных кучи, и вторженцы лезли. А ваша статейка подаё...
В эмуляторе PS3 для ПК RPCS3 появилась поддержка онлайна
Ilya Ilya
00:53
и так начнем с того что на xbox можно кучу ключей найти ту иную игру которую ты хочешь дешевле чем сам магазин xbox и даже бан не получишь как ты гений это твердил, на геймпас ограничение стоит какая ...
Пришло время избавляться от консолей Xbox
fynjy_2005
00:43
ага.оосбенно учитывая его заявление что ему 3060ти хватает, получив на это ушат говнеца, он "внезапно" уточнил, что играет в нетребовательные игры. Вопрос - нафига тогда было писать что 3060ти ему хва...
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
gor80
00:42
ты че пес ругаешься?
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
fynjy_2005
00:38
Ага, и сравниваем мы миддл енд с лоу ендом, а так никойо разницы. Сколь там будет разницы с 7800хт?
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем