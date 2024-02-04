В Гейдельберге построено Wavehouse, самое большое 3D-печатное здание в Европе! Здание считается первым в своем роде в промышленном секторе и секторе центров обработки данных в мире.

Здание площадью 600 кв. м, получившее название Wavehouse, названо крупнейшим на сегодняшний день печатным зданием в Европе. 1 февраля компания передала ключи компании Heidelberg IT Management, поставщику облачных услуг и центров обработки данных. Инициатором проекта выступил девелопер из Гейдельберга Kraus Group.

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Прошлой весной впервые стало известно об уникальном дата-центре Wavehouse в Германии, который теперь называют первым в мире среди дата-центров. Затем появилась информация, что здание после завершения будет иметь ширину 54 метра, длину 11 метров и высоту 9 метров, и вот наконец здание было официально введено в эксплуатацию. И нельзя отрицать, что оно впечатляет не только своими размерами, но и уникальным волнистым фасадом, придающими всему сооружению «художественный» характер.

Интересно, что уже на этапе проектирования операторы принтеров подсчитали, что время печати займет 140 часов и... именно столько времени потребовалось для создания структуры, которая будет поддерживать инфраструктуру, необходимую для облачных вычислений. Что касается самих устройств, то здание было напечатано на принтере COBOD BOD 2 с использованием цементоподобной смеси, образующей основную оболочку здания. Для печати здания площадью почти 600 квадратных метров понадобилось целых 450 тонн этого материала!

Важно, что здание будет пригодным для вторичной переработки, поскольку в нем используется на 100% минеральный строительный материал, который при разборке может быть разделен почти исключительно на составляющие: песок, гравий и цементный камень.

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Стоит отметить, что 3D-печать дает большую свободу дизайна, поэтому ее можно использовать для строительства башен ветряных мельниц, экономящих материалы, а также дешевых жилых домов в Африке, офисных зданий или военных баз. Есть мнение, что 3D-принтеры будут использоваться первыми космонавтами для строительства первых колоний на Марсе.