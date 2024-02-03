Александр Жадан прославился тем, что защитил диплом, написанный искусственным интеллектом. Теперь же создал чат-бот, который помог ему найти будущую жену.

Программист из России использовал искусственный интеллект, чтобы найти любовь всей своей жизни. Следует отметить, что современные технологии превзошли все ожидания: Александр Жадан пытался завоевать сердца 5239 девушек, и все это благодаря использованию ChatGPT.

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Общеизвестно, что ChatGPT умеет сочинять песни, писать любовные письма, стихи. Российский программист Александр Жадан использовал искусственный интеллект для поиска своей половинки, в частности чат-бот ИИ для контактов с кандидатками. Как он сообщил в соцсетях, ChatGPT использовался для связи с 5239 женщинами через сайты знакомств. Жадан использовал разработанную им систему для фильтрации профилей потенциальных кандидаток на основе визуальных критериев и личных данных.

Затем ChatGPT связывался с женщинами от его имени и начинал разговоры. По словам Жадана, чат-бот всегда связывался с четырьмя женщинами одновременно. Если общение было положительными, в список добавлялись женщины, и процесс продолжался до тех пор, пока не оставалась только одна — его нынешняя невеста.

По словам Жадана, она в течение года разговаривала с ChatGPT, сама того не осознавая, прежде чем Саша взял бразды правления в свои руки. Важно то, что недавно она приняла его предложение руки и сердца.

Для выполнения своей миссии Жадан поставил перед новой на тот момент языковой моделью GPT-3 следующую задачу: начать общение с незнакомой девушкой.

Поначалу это не сработало: девушки через короткое время прекращали общение, потому что используемая в то время языковая модель GPT-3 допускала ошибки, такие как повторение одних и тех же вопросов несколько раз. Лишь когда OpenAI выпустила новую версию ChatGPT в конце 2022 года, общение начало давать надежду на успех. Жадан обучил чат-бота написанным им диалогам, чтобы бот мог писать в его стиле.

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В конечном итоге молодая женщина по имени Карина оказалась единственной кандидаткой на роль его жены. Сам Жадан неоднократно обращался в ChatGPT за помощью, чтобы избежать конфликтов в личном диалоге с будущей женой.