На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» нашли военную форму с символикой ВСУ.

Костюмы, имеющие на себе символику ВСУ, были обнаружены на железнодорожном контрольном пункте "Забайкальск" в товарном составе, направляющемся транзитом в Польшу. Об этом событии было объявлено на пресс-конференции руководителем Читинской таможни, Владимиром Игнатьевым. Он рассказал, что по декларации указано, что везут спортивную и рабочую одежду. Но при просвечивании каждого контейнера на ЖДПП наш инспекционно-досмотровый комплекс показал, что плотность ткани и другие параметры не соответствуют спортивной одежде. Один из контейнеров был выбран для осмотра, и в нем были обнаружены баулы, адресованные в различные украинские города. Они содержали униформу с символикой ВСУ.

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Было принято решение остановить 8 контейнеров для проведения дополнительного осмотра. Глава таможни обратил особое внимание на то, что баулы были профессионально упакованы, вакуумированы и сжаты, а это усложняет процесс распаковки и требует дополнительных контейнеров для возврата содержимого обратно.

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«В настоящее время проводятся следственные мероприятия, и мы еще не успели осмотреть все контейнеры. Возможно, эти вещи не производились в Китае. Служба безопасности уже включилась в работу. Униформа зеленого цвета, как и положено для военной одежды. На бирках производитель не указан, но на украинском языке написано, что это [военная форма]. Осмотр продлится еще около недели. Уголовное дело пока не возбуждено», - уточнил Игнатьев. Он также добавил, что после начала специальной военной операции на Читинской таможне появилась традиция отправлять конфискованные товары российским военнослужащим в качестве гуманитарной помощи, включая различные инструменты, одежду и средства личной гигиены.