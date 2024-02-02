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AMD рассматривает создание ПК на базе искусственного интеллекта
Рынок ПК ожидает постепенная трансформация, так как следующий рубеж – это компьютеры с искусственным интеллектом.

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Стремясь закрепиться на растущем рынке искусственного интеллекта (ИИ), компания Advanced Micro Devices (AMD) концентрирует свои усилия на разработке персональных компьютеров (ПК) на базе ИИ. Виктор Пэн, президент AMD, ожидает всплеска внедрения этих ПК с искусственным интеллектом во второй половине года, что ознаменует решающий сдвиг в сфере ПК.

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Эти будущие компьютеры с ИИ будут оснащены процессорами, которые смогут эффективно решать задачи искусственного интеллекта, такие как языковой перевод в режиме реального времени, плавно объединяя миры искусственного интеллекта и персональных вычислений. В отчете Canalys прогнозируется, что развитие генеративного искусственного интеллекта, вызванное запуском таких моделей, как ChatGPT, существенно увеличит продажи ПК. В отчете предполагается, что 60% компьютеров, проданных в 2027 году, будут оснащены искусственным интеллектом, что подчеркивает преобразующий потенциал этого нового поколения компьютеров.

Генеральный директор HP Энрике Лорес признает потенциальное влияние ПК с искусственным интеллектом на рынок, но предполагает, что широкое проникновение на рынок может занять некоторое время. Исследования Международной корпорации данных (IDC) согласуются с этой точкой зрения, предполагая, что интеграция ИИ в ПК будет стимулировать волну обновлений, которая начнется в этом году.

В декабре AMD представила процессоры для настольных ПК серии Ryzen 8000G, предназначенные для интенсивных рабочих нагрузок, таких как игры и создание контента. Эти процессоры иллюстрируют подход AMD к занятию ниши на рынках ИИ и высокопроизводительных вычислений, где их основными конкурентами являются Nvidia и Intel. Nvidia в настоящее время лидирует на рынке графических процессоров для ИИ, а ее графические процессоры используются в облачных моделях искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Nvidia также недавно представила новые графические процессоры для приложений генеративного ИИ на ПК и ноутбуках. Intel, чтобы не отставать, в декабре выпустила чипы Core Ultra, нацеленные на ускорение программ искусственного интеллекта.

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Однако стратегия AMD не ограничивается только графическими процессорами. Они также сосредоточены на серверах, где постепенно завоевывают долю рынка. В декабре они представили свои новые чипы Instinct MI300X, предназначенные для обучения больших языковых моделей и напрямую конкурирующие с чипами Nvidia H100. По прогнозам AMD уже нынешний год станет годом устойчивого развития таких чипов.

#amd #intel #nvidia #искусственный интеллект #пк #ии #ai
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