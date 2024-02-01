Уже четвертый год подряд Toyota носит звание крупнейшего в мире производителя автомобилей. Озвучены результаты продаж за 2023 год. Однако и количество претензий увеличивается от месяца к месяцу.

По итогам минувшего года Toyota сохранила лидерство в качестве крупнейшего в мире автопроизводителя по объему продаж, обогнав немецкого конкурента Volkswagen четвертый год подряд. Несмотря на хорошие новости для Toyota, японская автокорпорация рискует увязнуть в скандалах, связанных с тем, как она проводит проверки некоторых своих автомобилей, и продолжающимися последствиями десятилетней проблемы с взрывающимися подушками безопасности.

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Японский автопроизводитель заявил во вторник, что в 2023 году по всему миру было продано рекордные 11,2 миллиона автомобилей, включая линейки Daihatsu и Hino. Это на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения, ранее в этом месяце Volkswagen Group объявила, что в прошлом году она поставила 9,2 миллиона автомобилей, что на 12% больше, чем в 2022 году.

Два этих автогиганта боролись за первенство долгие годы. В 2012 году Toyota стала ведущим производителем автомобилей в мире, обогнав General Motors по продажам. Позже Volkswagen обогнал японского автопроизводителя, свергнув Toyota в 2017 году.

В своем заявлении Toyota объяснила свой рост «устойчивым спросом в каждом регионе, а также сокращением дефицита полупроводников». Рекордным результатам способствовали отличные показатели продаж в Европе и Северной Америке и почти 30-процентный рост спроса на новые Тойоты в Японии. По регионам наибольшее количество автомобилей Toyota и Lexus было поставлено клиентам в следующих регионах:

Азия (3 318 504 авто),

Северной Америке (2 617 033 авто),

Япония (1 672 970 авто),

Европа (1 126 107 авто).

Но в этом году японскому гиганту может грозить тяжелая битва, поскольку он сталкивается с растущей обеспокоенностью по поводу сертификации некоторых своих автомобилей. В понедельник японская компания заявила, что принято решение о приостановке поставок некоторых моделей после того, как были выявлены нарушения в сертификационных испытаниях дизельных двигателей, разработанных ее дочерней компанией Toyota Industries. По данным Toyota, по всему миру в десяти моделях используются затронутые двигатели, включая внедорожник Land Cruiser 300 и фургон Hiace.

Компания заявляет, что теперь примет меры для восстановления доверия, включая проведение сертификационных испытаний новых двигателей в присутствии регулирующих органов.

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Это разоблачение появилось всего через месяц после того, как Daihatsu (подробности здесь), японский производитель небольших автомобилей, принадлежащий Toyota, остановил внутреннее производство после того, как признал, что подделывал результаты испытаний на безопасность в течение более чем 30 лет.