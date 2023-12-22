Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Японский автопроизводитель сфальсифицировал тесты на безопасность для 64 моделей авто
Daihatsu сфальсифицировал испытания автомобилей. Дело касается 64 моделей, проданных по всему миру.

реклама

Расследование показало, что Daihatsu фальсифицировала тесты на безопасность. Дело серьезное, поскольку речь идет всего о 64 моделях, отмеченных знаками различных производителей. В результате японский бренд объявил о приостановке поставок.

реклама

Вся эта история началась в апреле. Тогда компания Daihatsu заявила, что признала нарушения при проведении тестов на безопасность. Предположительно, речь шла о 88 000 малолитражных автомобилей, большинство из которых продавались под маркой Toyota. Вскоре было начато расследование.

Однако теперь последние выводы следователей свидетельствуют о том, что дело гораздо серьезнее, чем казалось изначально. По данным Reuters, в процессе испытаний было установлено, что блоки управления системами безопасности в некоторых моделях отличались от тех, которые в конечном итоге использовались в продаваемых автомобилях. Нарушения были выявлены в Mazda Bongo или Toyota Town Ace. Кроме того, следователи также обратили внимание на скорости, используемые во время краш-тестов. Как сообщает Toyota в специальном заявлении, всего дело касается 64 моделей автомобилей, в том числе 22 с ее логотипом.

По данным Reuters, расследование показывает, что случаи фальсификации тестов стали обычным явлением после 2014 года, однако Daihatsu совершает недобросовестные действия уже более 30 лет. В случае с одним из отозванных автомобилей нарушения датируются 1989 годом. Японское министерство транспорта заинтересовалось всей ситуацией и объявило о проверке в штаб-квартире производителя в Осаке.

На пресс-конференции руководство Daihatsu сообщило, что из-за сложившейся ситуации поставки автомобилей решено заморозить до тех пор, пока машины опять не будут допущены к продаже контролирующими органами. Как отметил Окудайра, он осознает, что все разрешения, полученные брендом обманным путем, будут отозваны. На практике это означает запрет на продажу многих уже выпущенных автомобилей. Стоит добавить, что по имеющейся информации за 10 месяцев текущего года Daihatsu произвела 1,1 миллиона машин и реализовала в различных странах около 660 тысяч из них.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Toyota также прокомментировала этот вопрос. В вышеупомянутом документе сказано, что Daihatsu нуждается в «фундаментальной реформе» и пересмотре своей деятельности по сертификации. «Это будет чрезвычайно важная задача, которую невозможно решить в одночасье», — говорится в заявлении японского производителя. Ранее упомянутое агентство заявило, что японская компания пока не способна даже оценить финансовые последствия всей ситуации.

#toyota #daihatsu #фальсификация тестов
Источник: asahi.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Toyota Prius 2023 получает очередную престижную награду
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
Миллионы автомобилей Toyota и Lexus отзовут из-за проблемных подушек безопасности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
8
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
4
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
61
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
90
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
399
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
14
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

NOFX
18:38
Ну и хлебальник 🤣
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Denis Lykov
18:36
"Недоядра" для тех, у кого их ... нет! А у остальных многопоточнось & многозачность в win 11 ... 🤣🤣🤣 🆙️🆘️
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Майкопское Честное
18:34
Можно поиграть в симулятор общения с втруссыкелем.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Denis Lykov
18:31
Обоссссссновал! 💯%% 🦧
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Denis Lykov
18:30
➕️💯 Кирпичный завод, это навсегда ... 🅾️🆚️🅾️ 🔩
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Umid Xaydarov
18:26
невочто играть. нахер эту амеде. с нвидиа хоть поприкалыватся с нейронками можно по человески
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Майкопское Честное
18:20
Шишкин, как думаешь, может вступить в ваш клуб и приобрести RX 7800 XT? Иногда очень приятные цены на них встречаются.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Майкопское Честное
18:16
Лично наблюдал штук 5 саташных SSD от адата, сдохших с ошибкой satafirm s11. Понятное дело, восстановить некоторые можно, но уже никуда не поставить, в качестве флешки если только использовать. Что ха...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Подарочек
18:14
Лузер, Zona для примитивных Хрюнсекёров. Нормальные пацаны пользуются UTorrent 1.8.2.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Дима Сонико
18:14
aero white пользую уже больше года. Не жалуюсь. По крайней мере из недорогих БП вариант отличный
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем