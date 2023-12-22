Daihatsu сфальсифицировал испытания автомобилей. Дело касается 64 моделей, проданных по всему миру.

Расследование показало, что Daihatsu фальсифицировала тесты на безопасность. Дело серьезное, поскольку речь идет всего о 64 моделях, отмеченных знаками различных производителей. В результате японский бренд объявил о приостановке поставок.

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Вся эта история началась в апреле. Тогда компания Daihatsu заявила, что признала нарушения при проведении тестов на безопасность. Предположительно, речь шла о 88 000 малолитражных автомобилей, большинство из которых продавались под маркой Toyota. Вскоре было начато расследование.

Однако теперь последние выводы следователей свидетельствуют о том, что дело гораздо серьезнее, чем казалось изначально. По данным Reuters, в процессе испытаний было установлено, что блоки управления системами безопасности в некоторых моделях отличались от тех, которые в конечном итоге использовались в продаваемых автомобилях. Нарушения были выявлены в Mazda Bongo или Toyota Town Ace. Кроме того, следователи также обратили внимание на скорости, используемые во время краш-тестов. Как сообщает Toyota в специальном заявлении, всего дело касается 64 моделей автомобилей, в том числе 22 с ее логотипом.

По данным Reuters, расследование показывает, что случаи фальсификации тестов стали обычным явлением после 2014 года, однако Daihatsu совершает недобросовестные действия уже более 30 лет. В случае с одним из отозванных автомобилей нарушения датируются 1989 годом. Японское министерство транспорта заинтересовалось всей ситуацией и объявило о проверке в штаб-квартире производителя в Осаке.

На пресс-конференции руководство Daihatsu сообщило, что из-за сложившейся ситуации поставки автомобилей решено заморозить до тех пор, пока машины опять не будут допущены к продаже контролирующими органами. Как отметил Окудайра, он осознает, что все разрешения, полученные брендом обманным путем, будут отозваны. На практике это означает запрет на продажу многих уже выпущенных автомобилей. Стоит добавить, что по имеющейся информации за 10 месяцев текущего года Daihatsu произвела 1,1 миллиона машин и реализовала в различных странах около 660 тысяч из них.

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Toyota также прокомментировала этот вопрос. В вышеупомянутом документе сказано, что Daihatsu нуждается в «фундаментальной реформе» и пересмотре своей деятельности по сертификации. «Это будет чрезвычайно важная задача, которую невозможно решить в одночасье», — говорится в заявлении японского производителя. Ранее упомянутое агентство заявило, что японская компания пока не способна даже оценить финансовые последствия всей ситуации.