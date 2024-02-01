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Французский музыкант Жан-Мишель Жарр выступит хедлайнером фестиваля Starmus 2024
Жан-Мишель Жарр, известный своими зрелищными концертами, в которых музыка сочетается с лазерными дисплеями, проекциями и даже фейерверками, станет одним из хедлайнеров следующего фестиваля Starmus, крупного международного мероприятия, объединяющего науку, искусство и музыку.

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Известный французский музыкант Жан-Мишель Жарр, пионер электронной музыки, выступит хедлайнером седьмого фестиваля Starmus. Фестиваль пройдет с 12 по 17 мая в различных городах Словакии, а основные мероприятия пройдут в Братиславе. Тема фестиваля в этом году – «Будущее нашей родной планеты». Фестиваль Starmus – это сочетание науки, искусства и музыки, и в нем примут участие другие известные личности, такие как панк-группа The Offspring, гитарист Queen Брайан Мэй, приматолог Джейн Гудолл и научный популяризатор Билл Най.

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Увлечение Жана-Мишеля Жарра технологиями началось еще в детстве, когда он получил в подарок от дедушки магнитофон. «Однажды я прокрутил кассету задом наперед и подумал, что со мной разговаривают инопланетяне», — вспоминал пионер электронной музыки.

Этот ранний интерес с тех пор перерос в полноценное использование современных технологий, включая искусственный интеллект (ИИ). Жарр рассматривает технологии как инструмент для выражения человеческих эмоций и создания новых форм искусства. Он поощряет использование инноваций и рассматривает технологии не как что-то холодное или роботизированное, а как средство усиления чувственности и эмоций в музыке.

Подход Жарра к музыке глубоко визуален, он часто связывает ее с цветами и визуальными элементами. На эту точку зрения повлиял его интерес к живописи, добавив еще один слой к его многомерной художественной личности.

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В своем предстоящем выступлении на фестивале Starmus в Братиславе Жарр намекает на то, что сосредоточится на научных и художественных перспективах Земли. Жарр ранее экспериментировал с концертами в виртуальной реальности, раздвигая границы традиционных выступлений. Он обсуждает уникальные возможности, предлагаемые виртуальной реальностью, такие как создание сценографии, бросающей вызов гравитации, и обеспечение глобального участия. Это открывает двери для тех, кто физически не может посещать живые концерты, делая восприятие музыки и выступлений более инклюзивным и доступным.

#ии #музыка #фестиваль #starmus #жан-мишель жарр
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