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Alphabet, материнская компания Google, столкнулась со снижением стоимости акций после публикации прибыли за четвертый квартал.
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Прибыль не оправдала ожиданий аналитиков с точки зрения доходов от рекламы. Несмотря на рост общего дохода без учета затрат на приобретение трафика ($72 млрд против ожиданий почти в $71 млрд), доходы от рекламы Alphabet оказались чуть ниже ожидаемых $65,8 млрд и составили $65,5 млрд.
Разочаровывающий отчет о доходах от рекламы показал, что акции Alphabet упали более чем на 5%, что повлияло на более широкое падение высокотехнологичного Nasdaq. Такое развитие событий произошло на фоне объявления Alphabet об увольнениях в различных подразделениях в рамках мер по повышению эффективности и инициатив по сокращению затрат.
Генеральный директор Сундар Пичаи и финансовый директор Рут Порат подчеркнули в разговоре с аналитиками, что компания сворачивает неприоритетные проекты и сокращает организационные уровни в попытке оптимизировать бизнес.
Более оптимистичным моментом является то, что компания стала свидетелем значительного роста своего облачного бизнеса: выручка превзошла прогнозы и составила $9,19 млрд, что на 26% больше, чем в предыдущем году. Этот рост подчеркивает стратегическую важность облачных сервисов для Alphabet, особенно в контексте развития искусственного интеллекта. В настоящее время облачное подразделение Alphabet занимает третью позицию на рынке, уступая Amazon и Microsoft.
В ходе обсуждения доходов руководители Alphabet также пролили свет на потенциальное влияние искусственного интеллекта на их поисковые продукты. Они признали преобразующую роль генеративных чат-ботов с искусственным интеллектом в изменении онлайн-взаимодействий. Пичаи подчеркнул, что инструменты искусственного интеллекта расширяют возможности Google, позволяя предлагать пользователям более широкий и глубокий спектр информации. Эти достижения происходят, когда Google стремится соответствовать раннему внедрению Microsoft и культурному энтузиазму в отношении чат-ботов с искусственным интеллектом, вызванному ее инвестициями в OpenAI, создателя ChatGPT.
В рамках этой инициативы Google запустила несколько инициатив по интеграции искусственного интеллекта в свои инструменты поиска и разработке усовершенствованных языковых моделей. Среди них такие проекты, как Bard, Search Generative Experience и Gemini. Несмотря на более медленные темпы найма сотрудников, Alphabet продолжает инвестировать в лучших специалистов, чтобы обеспечить свое положение в авангарде технологических инноваций.