Создатель нескольких печально известных модов Thomas the Tank Engine для игр Bethesda, анонсировал свою собственную ролевую игру под названием Underspace.

Trainwiz, моддер, известный своими причудливыми модификациями Thomas the Tank Engine в популярных играх Bethesda, таких как The Elder Scrolls 5: Skyrim и Starfield, рассказал о совершенно новой ролевой игре под названием Underspace. Игра является духовным преемником космического симулятора Freelancer 2003 года, сочетая в себе элементы научной фантастики и космического ужаса в лавкрафтовском сеттинге.

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Underspace обещает предоставить захватывающий опыт исследования космоса с полноценной однопользовательской кампанией, сражениями между игроками и обширным основным сюжетным режимом. Здесь представлены созданные вручную звездные системы, каждая из которых предлагает уникальные занятия, погружающие игроков в богато детализированную вселенную. Механика воздушных боев в аркадном стиле добавляет азарта в эту космическую одиссею.

Геймеры могут столкнуться с двадцатью различными боссами, включая змей, пожирающих мир. С этими грозными противниками можно сражаться как в одиночку, так и вместе с друзьями, что добавляет дух товарищества и командной работы.

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Игра будет доступна в раннем доступе Steam начиная с 10 апреля. 30 января был выпущен трейлер Underspace, который дает представление об уникальной вселенной игры. Кроме того, демоверсия будет доступна во время февральского фестиваля Steam Next Fest, который пройдет с 5 по 12 февраля, что даст игрокам возможность заранее ощутить ожидающее космическое приключение.