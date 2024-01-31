Twitch объявляет о новом соглашении о разделе доходов в интересах стримеров.

Twitch объявил о планах изменить распределение доходов со стримерами – и в их пользу.

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У стримеров на Twitch есть множество способов монетизировать свою работу, один из них — возможность подписки на канал, за которую зрители должны платить. Эти деньги затем делятся 50/50 между платформой и стримером — после вычета различных дополнительных комиссий. Однако у самых известных стримеров иногда были несколько лучшие условия, оговаривавшиеся индивидуально. Теперь платформа объявляет об изменениях, согласно которым, например, каждый, у кого более 100 подписчиков, будет получать 60% от общего дохода.

Эта информация появилась чуть более чем через две недели после того, как Amazon — владелец Twitch — объявил об увольнении более 500 сотрудников этой платформы, что составляет около 30% всех сотрудников. По комментариям его представителей, в 2023 году сайт выплатил стримерам в общей сложности около $1 млрд, но у него возникли проблемы с моделью монетизации.

Помимо анонсированных изменений, вскоре в силу вступит еще одна модель — Twitch Plus. По его правилам стримеры могут получать до 70% дохода от подписок, но они должны соответствовать определенным условиям — в том числе иметь более 300 подписчиков каждый месяц, и это не могут быть подписки от Amazon Prime, а подписки, за которые зрители реально будут платить.

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Последним изменением должна стать отмена правила, согласно которому после достижения порога доходов в $100 000 США пропорции распределения доходов должны были вернуться с 70/30 к 50/50.