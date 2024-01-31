Activision опубликовала официальный арт второго сезона Modern Warfare 3 и Warzone 2.0 с Риком Граймсом

Второй сезон Call of Duty: Modern Warfare 3 начнется впечатляюще. Activision только что объявила о сотрудничестве с The Walking Dead.

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Регулярные кроссоверы стали неотъемлемой частью нескольких последних частей Call of Duty. Activision пошла по пути Epic Games и начала извлекать выгоду из популярности COD и огромного количества денег, которые приносит бренд. Операторы, в свою очередь, стали отличной возможностью ввести в игру известных персонажей, заработав на этом еще больше денег.

Так что в Warzone и мультиплеере теперь можно играть рэперами, актерами, персонажами игр и сериалов, и этот список будет только расти. Как только что подтвердили рекламные материалы второго сезона Call of Duty: Modern Warfare 3, на очереди, очевидно, The Walking Dead.





«Лицом к лицу с ордой», - гласит новый трейлер ко второму сезону, приглашая к выходу дальнейшего контента – 7 февраля 2024 года. В то же время он подтверждает запланированный кроссовер с «Ходячими мертвецами», слухи о котором ходили еще в прошлом году. Пока что нам гарантирован Рик Граймс в роли оператора, и, если верить датамайнерам, к нему еще присоединится как минимум Мишонн.

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К сожалению, неизвестно, будут ли в предстоящем событии какие-либо ограниченные по времени игровые режимы или испытания. Кроссовер с The Walking Dead звучит как идеальная новинка, особенно для фанатов зомби. Проявив немного фантазии, Activision, вероятно, смогла бы перевернуть с ног на голову целый игровой режим, вдохновившись популярным сериалом.