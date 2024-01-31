Поскольку Samsung переживает тяжелые времена, это дало Sony возможность превзойти операционную прибыль южнокорейского гиганта впервые за более чем два десятилетия.

Финансовые результаты Samsung и Sony за 2023 год демонстрируют ситуацию, не наблюдавшуюся в течение очень долгого времени. Оказывается, вопреки некоторым предположениям, японская корпорация заработала больше.

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Опубликованные данные по операционной прибыли в четвертом квартале 2023 года показывают, что в годовом исчислении Samsung зафиксировала снижение на целых 34,4% – до $2,11 млрд США. Ожидается, что за весь 2023 год она составит $5,62 млрд.

Портал SamMobile отмечает, что подобные результаты выглядят очень интересно по сравнению с Sony. Ожидается, что японская корпорация завершит 2023 год с операционной прибылью в размере $7,95 млрд США. Это означает, что Sony обошла Samsung в этой области впервые с 1999 года. Однако немаловажным было то, что Sony сосредоточила внимание не только на собственном производстве, но и на цифровой трансформации, реструктуризации и агрессивном подходе к слияниям и поглощениям.

Некоторые воспринимают обе компании только через призму смартфонов. В случае с устройствами этого типа Samsung является одним из лидеров продаж и дела обстоят намного лучше, чем у Sony, которая годами фиксирует убытки (в последнее время ситуация улучшилась) и ограничила свою деятельность лишь несколькими новыми моделями в год. Однако стоит отметить, что это бренды, которые имеют гораздо более широкий портфель и производят не только устройства, но и комплектующие. И именно здесь следует видеть источник худших котировок крупнейшей южнокорейской технологической компании.

Как пояснили в SamMobile, Samsung переживает трудные времена в первую очередь из-за избытка предложения и падения цен на рынке памяти. Главным образом это было сделано для того, чтобы дать Sony шанс превзойти операционную прибыль корейцев впервые за более чем два десятилетия. Также напомнили, что в последние годы компания Samsung вкладывает значительные средства в свою инфраструктуру, в том числе: построила и открыла новый завод по производству полупроводников в Пхёнтхэке. Также компания постоянно разрабатывает технологии, связанные с производством OLED-панелей.

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Samsung и аналитики ожидают, что рынок полупроводников восстановится уже в 2024 году. Это должно снова привести к увеличению операционной прибыли компании. В первом квартале этого года они также будут во многом зависеть от продаж новых флагманских смартфонов серии Galaxy S24. Ежегодно последующие предложения смартфонов из этой серии вызывают большой интерес у покупателей.