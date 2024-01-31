Руководство Universal Music Group не устроили выплаты от TikTоk. Это решение повлияет на сервис TikTok Music, который, как ожидалось, станет конкурентом Spotify и Apple Music.

Universal Music Group (UMG) отзывает свою музыку из TikTоk. Пользователи этой платформы больше не будут слушать песни таких зарубежных исполнителей, как Тейлор Свифт, Билли Айлиш или Ариана Гранде. Платформа не достигла соглашения с лейблом UMG, который представляет ведущих артистов.

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UMG заявила, что не будет продлевать свой текущий контракт с TikTok и прекратит лицензировать свой контент для TikTok и TikTok Music. Лейбл обвиняет платформу в построении музыкального бизнеса без справедливого вознаграждения артистов. Ожидалось, что только в прошлом году платформа заработает почти $20 миллиардов дохода от рекламы.

В заявлении лейбла говорится: «TikTok предложил платить нашим артистам и авторам песен по ставке, которая в разы меньше той, что платят аналогичные крупные социальные медиаплатформы. Сегодня, как показатель того, насколько мало TikTok платит артистам и авторам песен, несмотря на огромную и растущую пользовательскую базу, быстро растущие доходы от рекламы и все большую зависимость от музыкального контента, на долю TikTok приходится лишь около 1 % от нашего общего дохода. [...] В конечном итоге TikTok пытается построить бизнес, основанный на музыке, не выплачивая за нее справедливую стоимость».

Компания TikTok направила в редакцию Tech Crunch заявление, в котором обвинила лейбл UMG в жадности и в том, что он ставит свои интересы выше интересов артистов.

«Печально и разочаровывающе то, что Universal Music Group поставила собственную жадность выше интересов своих артистов и авторов песен. Несмотря на ложное повествование и риторику Universal, факт заключается в том, что они решили отказаться от мощной поддержки платформы с более чем миллиард пользователей, что служит бесплатным инструментом продвижения и раскрытия их талантов. TikTok удалось заключить сделки «артист на первом месте» со всеми остальными лейблами и издателями. Очевидно, что эгоистичные действия Universal не отвечают интересам артистов, авторов песен и фанатов».

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Действующее соглашение UMG с TikTok было заключено в 2021 году и распространяется на музыкальные записи исполнителей и авторов песен лейбла UMG, связанных с Universal Music Publishing Group. Непродление контракта приведет к отсутствию некоторых функций, которые позволяли бы пользователям слушать полный музыкальный каталог лейбла. Решение коснется и сервиса TikTok Music, который должен был стать конкурентом Spotify и Apple Music.