В Австралии из-за выявленных дефектов отзовут несколько тысяч новых автомобилей Mazda и Tesla.

В пресс-релизе от 30 января Mazda Australia объявила об отзыве 5257 автомобилей из линейки Mazda CX-60 и CX-90 2024 года выпуска. Причиной отзыва является дефект в наборе шестерен узла рулевого управления с гидроусилителем, который потенциально может привести к несчастным случаям. Отзыв затрагивает все варианты вышеупомянутых моделей, подчеркивая серьезность дефекта и его широкое распространение.

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Mazda Australia свяжется напрямую со всеми владельцами вышеуказанных автомобилей, чтобы организовать бесплатный ремонт, как только необходимые детали станут доступны. Кроме того, владельцы могут самостоятельно проверить, включены ли их автомобили в отзыв, проверив список VIN, прикрепленный к уведомлению об отзыве.

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Параллельно Tesla также отозвала свои автомобили Model 3 2023 года выпуска из-за неисправности сиденья. На заднем центральном сиденье отсутствует точка крепления верхнего сиденья, что является серьезной проблемой несоответствия, которая препятствует надежному прикреплению детских автокресел для младенцев или детей. Tesla пообещала связаться с пострадавшими владельцами, чтобы организовать необходимый ремонт, и приостановила продажу новой Model 3 до тех пор, пока проблема не будет решена.