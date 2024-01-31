На премьеру каких игр стоит обратить внимание в феврале нынешнего года.

Пришло время рассказать премьера каких игр намечена на февраль. Представляем наиболее интересные премьеры новых видеоигр, хотя не все они одинаково хорошо были оценены критиками. В любом случае, не пропустите их, и оцените сами!

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Suicide Squad: Kill the Justice League





Дата выхода: 2 февраля

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Мы начинаем список с, вероятно, самого ожидаемого игрового релиза февраля 2024 года. Правда, в интернете уже очень много критических отзывов об этой игре. В Suicide Squad мы будем играть за одного из героев знаменитого Отряда Самоубийц. Создатели предоставили игрокам: Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга и Короля Акул.

За создание этой игры отвечает Rocksteady Studios, тот же продюсер, который разработал популярный Batman: Arkham. Все действие игры происходит в динамичном и просторном Метрополисе. Геймплей ориентирован в первую очередь на кооператив и высотные бои. Премьера этой популярной игры обойдет стороной консоли предыдущего поколения.

Persona 3 Reload





Дата выхода: 2 февраля

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.

В этот же день геймеры получат Persona 3 Reload — обновлённую версию культовой jRPG, ставшей популярной более 15 лет назад. Здесь «мы играем роль студента, обреченного на неожиданную судьбу, вступающего в час, «скрытый» между одним днем и следующим».

В новой версии создатели предложат современную визуальную настройку нового поколения со значительно улучшенным интерфейсом и более интересными функциями. Кроме того, нас ждет эмоциональная сюжетная линия, новые сцены и дополнительные взаимодействия между персонажами.

Persona 3 Reload доступна в трех вариантах: базовом, Digital Deluxe и Digital Premium. Последняя, самая крутая версия, помимо базовой игры, дает право на получение: цифрового альбома с графикой, саундтреком и всем дополнительным контентом.

Helldivers 2





Дата выхода: 8 февраля

Платформы: ПК, PlayStation 5.

До недавнего времени было много предположений, что выход Helldivers может быть отложен. Однако в январском трейлере Arrowhead Game Studios подтвердила, что долгожданный сиквел действительно дебютирует 8 февраля этого года.

Helldivers 2 — это динамичный шутер от третьего лица, в котором мы играем роль солдат, чтобы противостоять вражеской галактике и достичь трех фундаментальных ценностей: свободы, мира и демократии, которые являются столпами цивилизации.

Важным элементом игры является, прежде всего, борьба с ордой приближающихся угроз. В Helldivers 2 нет ни минуты покоя, и благодаря широкому арсеналу оружия мы можем вести еще более зрелищные сражения, чем в первой части серии.

Banishers: Ghosts of New Eden





Дата выхода: 13 февраля.

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

По мнению некоторых, именно эта игра может оказаться одной из наиболее интересных премьер ближайших недель или даже месяцев. Игра разрабатывается студией DON'T NOD и дебютирует на персональных компьютерах и консолях нового поколения.

Tomb Raider Remastered





Дата выхода: 14 февраля.

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.

На этот раз мы имеем дело с ремастером первых трёх культовых частей Tomb Raider. Это значит, что самый известный археолог мира вернется в совершенно новой, измененной версии. В обновление вошли игры, которые пришлись по душе поклонникам этой приключенческой игры более четверти века назад. Итак, это:

Tomb Raider (1996) + Unfinished Business

Tomb Raider II: The Dagger of Xian (1997) + Golden Mask

Tomb Raider III (1998) + The Lost Artifact

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Обновленный пакет принесет совершенно новые визуальные эффекты, улучшенные модели персонажей (особенно Лары Крофт), новый фоторежим и интересную функцию, позволяющую свободно переключаться между новой и старой графикой.