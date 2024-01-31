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Пришло время рассказать премьера каких игр намечена на февраль. Представляем наиболее интересные премьеры новых видеоигр, хотя не все они одинаково хорошо были оценены критиками. В любом случае, не пропустите их, и оцените сами!
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Suicide Squad: Kill the Justice League
Дата выхода: 2 февраля
Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.
Мы начинаем список с, вероятно, самого ожидаемого игрового релиза февраля 2024 года. Правда, в интернете уже очень много критических отзывов об этой игре. В Suicide Squad мы будем играть за одного из героев знаменитого Отряда Самоубийц. Создатели предоставили игрокам: Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга и Короля Акул.
За создание этой игры отвечает Rocksteady Studios, тот же продюсер, который разработал популярный Batman: Arkham. Все действие игры происходит в динамичном и просторном Метрополисе. Геймплей ориентирован в первую очередь на кооператив и высотные бои. Премьера этой популярной игры обойдет стороной консоли предыдущего поколения.
Persona 3 Reload
Дата выхода: 2 февраля
Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.
В этот же день геймеры получат Persona 3 Reload — обновлённую версию культовой jRPG, ставшей популярной более 15 лет назад. Здесь «мы играем роль студента, обреченного на неожиданную судьбу, вступающего в час, «скрытый» между одним днем и следующим».
В новой версии создатели предложат современную визуальную настройку нового поколения со значительно улучшенным интерфейсом и более интересными функциями. Кроме того, нас ждет эмоциональная сюжетная линия, новые сцены и дополнительные взаимодействия между персонажами.
Persona 3 Reload доступна в трех вариантах: базовом, Digital Deluxe и Digital Premium. Последняя, самая крутая версия, помимо базовой игры, дает право на получение: цифрового альбома с графикой, саундтреком и всем дополнительным контентом.
Helldivers 2
Дата выхода: 8 февраля
Платформы: ПК, PlayStation 5.
До недавнего времени было много предположений, что выход Helldivers может быть отложен. Однако в январском трейлере Arrowhead Game Studios подтвердила, что долгожданный сиквел действительно дебютирует 8 февраля этого года.
Helldivers 2 — это динамичный шутер от третьего лица, в котором мы играем роль солдат, чтобы противостоять вражеской галактике и достичь трех фундаментальных ценностей: свободы, мира и демократии, которые являются столпами цивилизации.
Важным элементом игры является, прежде всего, борьба с ордой приближающихся угроз. В Helldivers 2 нет ни минуты покоя, и благодаря широкому арсеналу оружия мы можем вести еще более зрелищные сражения, чем в первой части серии.
Banishers: Ghosts of New Eden
Дата выхода: 13 февраля.
Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.
По мнению некоторых, именно эта игра может оказаться одной из наиболее интересных премьер ближайших недель или даже месяцев. Игра разрабатывается студией DON'T NOD и дебютирует на персональных компьютерах и консолях нового поколения.
Tomb Raider Remastered
Дата выхода: 14 февраля.
Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.
На этот раз мы имеем дело с ремастером первых трёх культовых частей Tomb Raider. Это значит, что самый известный археолог мира вернется в совершенно новой, измененной версии. В обновление вошли игры, которые пришлись по душе поклонникам этой приключенческой игры более четверти века назад. Итак, это:
Tomb Raider (1996) + Unfinished Business
Tomb Raider II: The Dagger of Xian (1997) + Golden Mask
Tomb Raider III (1998) + The Lost Artifact
Обновленный пакет принесет совершенно новые визуальные эффекты, улучшенные модели персонажей (особенно Лары Крофт), новый фоторежим и интересную функцию, позволяющую свободно переключаться между новой и старой графикой.