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Украина на днях получит от Пентагона новые ракеты, которых еще нет даже в ВС США
Ожидается, что новая бомба большей дальности американского производства прибудет на Украину уже в среду. Узнайте, что известно про эти бомбы малого диаметра наземного базирования, которых даже не существует в арсенале США.

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Как сообщает Politico, в США успешно завершены испытания нового высокоточного оружия большой дальности.  Американская сторона готова передать его ВСУ.

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По словам двух американских чиновников и двух других людей, знакомых с американо-украинскими переговорами, Киеву поставят первую партию абсолютно нового оружия большой дальности, которого пока нет на вооружении даже у США. Как утверждает в переговорах с Politico один из людей, который должен оставаться анонимным по соображениям безопасности, ожидается, что это станет значительным подкреплением для украинских сил.

Хотя американская администрация не желает официально комментировать этот вопрос, ссылаясь на «оперативную безопасность» и утверждая, что предоставление любой информации о поставках требует консультации с Киевом, официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер уверяет в продолжении тесного сотрудничества с Украиной и компаниями-производителями вооружения, На этот раз это Boeing и Saab Group, поскольку именно эти компании отвечают за разработку GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — новой высокоточной реактивной ракеты для систем HIMARS. 

GLSDB — это решение, созданное путем объединения двух проверенных в бою видов оружия, то есть стандартных снарядов калибра 227 мм, используемых в таких системах, как РСЗО M142 HIMARS/M270 и высокоточной бомбы GBU-39. Последняя представляет собой американскую планирующую авиабомбу, самую маленькую высокоточную бомбу, используемую американскими вооруженными силами, принятую на вооружение в 2006 году и предназначенную для поражения стационарных целей, таких как бункеры, склады горючего и т. д.

Точность попадания бомб СДБ составляет примерно 5–8 м, что создает некоторую опасность случайного поражения гражданских объектов. Однако связь с ракетой М26 в новой системе улучшает этот параметр, ГЛСДБ наводится с помощью GPS и инерциальной навигационной системы, что позволяет точно уничтожить указанную цель, т.е. с точностью до 1 м (производитель говорит буквально о колесе грузовика).

Что касается дальности, то она составляет 150 км , но это не единственные преимущества данного решения – производитель заявляет о возможности атаки под любым углом, даже целей, расположенных за точкой старта ракеты, одновременной атакой многих целей, возможность стрельбы со скрытых или защищенных позиций во избежание обнаружения, а также работы в любых погодных условиях.

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Хочется еще раз подчеркнуть, что Украина будет первой страной, которая применит это решение на поле боя, поскольку, хотя США и имеют аналогичную версию воздушного базирования, они пока не имеют в своем арсенале версии наземного базирования.

#россия #украина #сво #нато
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