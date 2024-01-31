Представитель правительства Николаса Мадуро посылает предупреждение Вашингтону – это четкий сигнал о потенциальных последствиях введения санкций в отношении Венесуэлы.

Демонстрируя продолжающуюся геополитическую напряженность, Хорхе Родригес, представитель правительства Николаса Мадуро в Венесуэле, сделал строгое предупреждение Соединенным Штатам относительно возможных санкций. Предупреждение, прозвучавшее во время пресс-конференции, подчеркнуло бдительность Венесуэлы в отношении действий Вашингтона, которые могут быть восприняты как агрессивные по отношению к суверенитету Венесуэлы.

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Подчеркнув решимость Венесуэлы двигаться вперед, Родригес призвал к отмене всех односторонних принудительных мер. Заявление представителя отражает непреклонную позицию против внешнего давления и приверженность защите прав Венесуэлы. Призыв к прогрессу подчеркивает стремление администрации Мадуро к автономии и ее сопротивление иностранному вмешательству.

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Подчеркивая серьезность ситуации, Родригес заявил, что если Соединенные Штаты предпримут какие-либо агрессивные действия, ответ Венесуэлы будет суровым, взаимным и энергичным. Это предупреждение прозвучало на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами, вызванной недавним возобновлением санкций США в отношении горнодобывающего сектора Венесуэлы.