Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Запад должен снять запрет на ракетные атаки по территории РФ

Украинский командующий ВМС дал интервью британскому телеканалу SkyNews. Вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина могла бы выиграть в нынешнем вооруженном конфликте быстрее, если бы ей разрешили использовать западную технику для нападения на Россию вглубь ее территории. В своем заявлении он коснулся ракетных комплексов, которые Украина получила в прошлом году от Великобритании, США и других союзников.

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По словам вице-адмирала, его солдатам необходимо разрешить использовать предоставленное дальнобойное оружие для ведения огня по территории Российской Федерации.

«Чем раньше наши вооруженные силы получат боевые возможности, необходимые для уничтожения инфраструктуры противника, тем скорее мы выиграем эту борьбу», - заявил командующий ВМС Украины. Он назвал ракеты большой дальности ключевым оружием, которое может быть использовано против русских в глубине территории их страны.

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Командующий также попросил ВМС Великобритании рассмотреть возможность передачи двух фрегатов — HMS Westminster и HMS Argyll, — которые Лондон планирует вывести из эксплуатации из-за недостаточного количества солдат в составе Королевского флота.