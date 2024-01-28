Пока это «мы будем претендовать на Закарпатье» лишь слова. Но есть страны, которые уже на карте «оформили» такое присоединение

На Западе общественность и политики вовсю обсуждает непростую ситуацию на Украине и исход ее конфликта с Россией. В суждениях о том, кто одержит верх в этом противостоянии, большинство экспертов на данный момент сходятся на том, что Украина не сможет сохранить свою государственность. Неизбежно возникает вопрос о том, что произойдет со страной по окончанию нынешнего конфликта – сохранится ли она в едином виде или произойдет ее раздел.

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Необходимо отметить, что на фоне подобных размышлений, встречаются заявления о возможности поделить Украину между различными государствами. Несмотря на то, что эти предложения звучат весьма осторожно, некоторые европейские страны уже выражают готовность к разделу Украины.

Так, лидер ультраправой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил о намерении Венгрии присоединить к себе Закарпатье в случае, если Украина потеряет свою государственность. При этом он отметил, что Будапешт нацелен на мирное завершение конфликта, но в случае развала государства Венгрия будет стремиться воспользоваться этой ситуацией и присоединить Закарпатье.

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Такие заявления пока преимущественно сделаны радикальными группировками. Однако в Польше вопрос о разделе Украины уже обсуждается на государственном уровне. Программы телевидения показывают карту, где Львов отображается как часть Польши, и это уже не вызывает удивления у зрителей. Таким образом, Варшава явно выражает поддержку разделу Украины с присоединением к себе западных областей. Да и Румыния имеет свои территориальные претензии к Украине.