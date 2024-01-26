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The National Interest: США вынуждены использовать старое ядерное оружие еще 5 лет
Неудачи США в создании новых межконтинентальных баллистических ракет вынуждают ВВС США продлить до 2029 года эксплуатацию ракет, которые были введены в строй более 50 лет тому назад.

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Недавно издание The National Interest (TNI) сообщило, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) LGM-35A Sentinel, разрабатываемая в тандеме ВВС США и оборонного подрядчика Northrop Grumman, как ожидается, будет стоить на 37% больше, чем первоначально заложено в бюджет, а на работы по ее созданию уйдет как минимум на два года больше, чем прогнозировалось ранее.

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TNI отмечает, что задержка Sentinel потребует от ВВС США продлить срок службы некоторых МБР Minuteman, которые были введены в строй в 1970-х годах и являются одним из трех основных компонентов ядерной триады США.

Замена ядерного арсенала США наземного базирования, основу которого составляют Minuteman III, официально превысила бюджет в 95,8 миллиарда долларов США из-за пандемии Covid -19 и инфляции. TNI отмечает, что превышение расходов связано с модернизацией 450 ракетных шахт и их командной инфраструктуры, которая включает 12 070 километров новых кабелей.

У Министерства обороны США нет другого выбора, кроме как довести программу до конца, при этом затраты могут превысить 125 миллиардов долларов. TNI сообщает, что ВВС США ожидают новую стоимость и график создания LGM-35A Sentinel к лету 2024 года, если программа будет продолжена.

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Предполагается, что LGM-35A Sentinel заменит LGM-30G Minuteman III к 2029 году и останется на вооружении до 2070-х годов. Система имеет модульную конструкцию и открытую архитектуру, что позволяет легко заменять устаревшие компоненты и экономически эффективно проводить техническое обслуживание.

#сша #ракеты #ядерное оружие
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