Указ о введении «особого режима» сообщения между полуостровом и Херсонской областью Украины подписал Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов Глава Республики Крым подписал указ, устанавливающий новые правила передвижения между полуостровом и Херсонской областью. Обозначены автомобильные и железнодорожные контрольно-пропускные пункты. «Особый режим» передвижения был введен для нейтрализации потенциальных угроз, в том числе: для населения и военных объектов Крыма.

реклама

Новый указ обязывает граждан Крыма пересекать границу через три специально отведенных автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска. Запрещено пересекать границу в других местах.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Досмотру также подлежат военные конвои и солдаты. Российской армейской технике необходимо следовать по специально отведенным дорогам во взаимодействии с Федеральной службой безопасности. Каждый военнослужащий или лицо, следующие в колонне, обязаны иметь при себе служебное удостоверение, военный билет и письменный приказ или приказ о проезде.