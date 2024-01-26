На днях вышла улучшенная версия инструментария RTX Remix, позволяющего обновлять старые игры. Посмотрите, как может выглядеть обновленная Need For Speed Underground 2.

Need For Speed Underground 2 — одна из самых любимых частей серии от Electronic Arts. Американская студия впервые использовала в своей продукции открытый мир, что было редкостью на игровом рынке того времени. Теперь один из ютуберов решил освежить игру с помощью известного инструмента, созданного для этой цели.

реклама

Один из пользователей интернета удивил своим проектом. Он опубликовал на YouTube видеоролик, в котором продемонстрировал обновлённую версию легендарной Need for Speed Underground 2. Эта процедура стала возможной благодаря использованию технологии RTX Remix.

Nvidia разработала технологию, которую можно использовать для ремастеринга старых игр. Это предполагает добавление трассировки лучей, которая улучшает качество теней и освещения. Таким образом пользователь, известный как «Cycu1», дал новую жизнь NFS Underground 2. В чуть более чем восьмиминутной записи мы видим сравнение с оригинальной версией.





Прежде всего, качество текстур становится намного реалистичнее, но при этом в старой версии цвета более насыщенные и яркие. Использование технологии RTX Remix делает игру порой более реалистичной, учитывая ее возраст. Так на асфальте появились лужи.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако, дома, улицы, освещение ночного города куда лучше выглядят в оригинальной версии. Напомним, что Need For Speed Underground 2 появилась в ноябре 2004 года, так что в этом году игра отметит свое 20-летие.