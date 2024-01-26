Немецкие СМИ о планах англичан как можно лучше вооружить Украину крылатыми ракетами с дальностью действия до 500 км.

Европейские СМИ не скрывают своей радости по поводу того, что правительство Великобритании намерено закупить немецкие ракеты большой дальности и передать их Украине. В зарубежных изданиях подчеркивают, что ВСУ могли бы использовать это оружие для нападения не только на российские самолеты, корабли и военные базы, но и для полного или существенного разрушения Крымского моста.

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Информация о таком предложении Великобритании появилась в среду на страницах немецкой газеты Handelsblatt. Как сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Берлине, Великобритания могла бы помочь Шольцу преодолеть нерешительность в поставках этих ракет из-за опасения получить от ВС РФ ответного удара по заводам по производству этого оружия в Баварии.

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Важно понимать, что Юрген Наудит признал, что Германия имеет в запасах около 600 ракет Taurus, из которых 300 готовы к использованию и могут быть немедленно переданы Украине.