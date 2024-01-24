Самолет Boeing 757 потерял носовое колесо незадолго до взлета.

Пассажиры Боинга пережили моменты ужаса в аэропорту Атланты. Инцидент произошел в субботу, однако зарубежные СМИ сообщили об опасном происшествии только в сегодня.

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По данным ABC News, после 11:00 по местному времени в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, США, Боинг 757 авиакомпании Delta Air Lines готовился к вылету в Боготу, Колумбия. При рулении перед полосой у самолета «носовое колесо оторвалось и покатилось вниз по склону», говорится в предварительном отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA).

«Более 170 пассажиров были немедленно эвакуированы автобусами в терминал», – говорится в сообщении авиакомпании. «Мы приносим извинения нашим клиентам за неудобства», – добавили в компании.

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Представитель Delta Air Lines сообщил, что самолет вернулся в строй на следующий день. В свою очередь, авиастроительная компания Boeing не прокомментировала этот вопрос.