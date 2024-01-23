Lincoln Nautilus 2024 получит огромный экран размером 48 дюймов и ОС Android Automotive.

Новый Lincoln Nautilus 2024 года будет оснащен огромным 48-дюймовым экраном 4K, который будет занимать всю приборную панель и присоединится к 11-дюймовой центральной панели.

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Ford разместит панель под лобовым стеклом, чтобы свести к минимуму расстояние, на которое водителям нужно отвести глаза, чтобы посмотреть на дисплей, что сводит к минимуму отвлечение внимания. Дотрагиваться до него водитель не будет, поскольку новый 48-дюймовый дисплей Lincoln Nautilus 2024 года не поддерживает сенсорное управление. Все органы управления находятся на рулевом колесе, а средний 11-дюймовый дисплей содержит всю важную информацию о вождении, которую нужно видеть водителю.

Ford делит информацию на три раздела, которые основаны на приоритете воспроизведения «типичного опыта вождения». Спидометр и индикатор уровня топлива будут расположены на левой стороне рулевого колеса, а навигационная информация и режимы движения — на центральной панели, а на пассажирской стороне будут отображаться такие параметры, как время, погода и состояние шин.

Автомобиль имеет встроенную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, что позволит водителям расширить возможности своих приложений для смартфонов на огромном 48-дюймовом дисплее. Новый Lincoln Nautilus оснащен самой последней версией собственной операционной системы Ford на базе Android, которая представляет собой большое обновление под названием Sync.

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Существует также эксклюзивная для Ford версия Asphalt Nitro 2 с автомобильной ОС, включающая приложения для повышения производительности, которые помогут водителю с рабочими звонками, и веб-браузер Vivaldi. В то же время новые функции, такие как Google Chrome, появятся позже в виде беспроводных обновлений.