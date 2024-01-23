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Новый Lincoln Nautilus 2024 года будет оснащен огромным 48-дюймовым экраном 4K, который будет занимать всю приборную панель и присоединится к 11-дюймовой центральной панели.
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Ford разместит панель под лобовым стеклом, чтобы свести к минимуму расстояние, на которое водителям нужно отвести глаза, чтобы посмотреть на дисплей, что сводит к минимуму отвлечение внимания. Дотрагиваться до него водитель не будет, поскольку новый 48-дюймовый дисплей Lincoln Nautilus 2024 года не поддерживает сенсорное управление. Все органы управления находятся на рулевом колесе, а средний 11-дюймовый дисплей содержит всю важную информацию о вождении, которую нужно видеть водителю.
Ford делит информацию на три раздела, которые основаны на приоритете воспроизведения «типичного опыта вождения». Спидометр и индикатор уровня топлива будут расположены на левой стороне рулевого колеса, а навигационная информация и режимы движения — на центральной панели, а на пассажирской стороне будут отображаться такие параметры, как время, погода и состояние шин.
Автомобиль имеет встроенную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, что позволит водителям расширить возможности своих приложений для смартфонов на огромном 48-дюймовом дисплее. Новый Lincoln Nautilus оснащен самой последней версией собственной операционной системы Ford на базе Android, которая представляет собой большое обновление под названием Sync.
Существует также эксклюзивная для Ford версия Asphalt Nitro 2 с автомобильной ОС, включающая приложения для повышения производительности, которые помогут водителю с рабочими звонками, и веб-браузер Vivaldi. В то же время новые функции, такие как Google Chrome, появятся позже в виде беспроводных обновлений.