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Bard в приложении Google Messages: искусственный интеллект поможет создавать текстовые сообщения
Приготовьтесь к появлению Bard, диалогового искусственного интеллекта Google, в приложении Google Messages. С его помощью вы будете составлять сообщения, переводить языки и многое другое.

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Идея интеграции ИИ с мессенджером не нова, ведь Google Assistant начинался как функция, встроенная в ныне несуществующее приложение Allo. Теперь пришло время Барда и новостей.

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Bard, ответ Google на ChatGPT, в настоящее время доступен только из веб-браузера, но не секрет, что создатели в конечном итоге хотят интегрировать его со своими наиболее популярными приложениями и сервисами. В октябре компания объявила, что новый помощник будет подключен к Ассистенту в течение нескольких месяцев, и, судя по всему, в аналогичные планы входит приложение для SMS. Или, если хотите, RCS.

Пользователь 9to5Google покопался в файле .apk последней бета-версии сервиса Google News и нашел скрытый Bard. После его активации он появился как новый контакт в списке разговоров.

Bard заявляет о своей помощи в «рассуждении, создании и открытии нового». Во время разговора вы можете задавать ему сложные вопросы или попросить составить готовое сообщение. Примеры подсказок:

Напишите текстовое сообщение, которое я могу отправить своему начальнику, о том, что я сегодня заболел. Это важный день презентации команды, поэтому мне грустно всех подводить. 3 предложения или меньше.

Приготовьте вегетарианское блюдо из следующих ингредиентов, которые есть у меня в холодильнике: цветная капуста, огурец и йогурт.

Придумайте сложную словесную головоломку с ответом: закат. Вы опытный создатель головоломок, известный своей изобретательностью в игре слов и сложностью головоломок. Проявите творческий подход и придумайте головоломку, которую сложно разгадать. Добавьте подсказки, которые помогут пользователю догадаться.

Вы можете скопировать и вставить ответ вручную в другой разговор или переслать его прямо из окна чата.

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Хотя сообщения RCS зашифрованы, разговоры с Bard — нет. Google оставляет за собой право проверять разговоры с ИИ сотрудниками компании в целях улучшения сервиса.

#google #искусственный интеллект #chatgpt #bard #google messages
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