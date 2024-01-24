Вооруженные силы Украины, создавая собственные дроны, решили прикреплять к ним мечи.

ВСУ уже некоторое время испытывают самого разного плана собственные боевые беспилотники. Появилась информация, что для экономии боеприпасов ВСУ будут вооружать дроны мечами, которыми они планируют обезглавливать наших солдат.

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Развивая такую идею, они оснастили испытательный дрон под названием FPV Katana японским мечом (Katana). Как объясняют создатели этого проекта, когда под рукой нет взрывчатки, всегда можно подложить под дрон нож или меч и на огромной скорости направить его в солдата или обезглавить его, а затем повторить то же самое со следующим солдатом.

Видимо, таким образом, они хотят создать некий бюджетный вариант R9X Hellfire – американской беспилотной ракеты с острыми лезвиями, использованная для убийства Аймана аз-Завахири.

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