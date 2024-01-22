Новая технология производства вакцин описывается как более дешевая, простая и быстрая, чем использование куриных яиц.

Поскольку мир все еще восстанавливается после глобальной пандемии, новый метод производства вакцин набирает обороты, обещая более быстрое реагирование на будущие вспышки. Испанская биотехнологическая фирма Algenex обратилась к маловероятному союзнику в борьбе с пандемиями – моли. Они используют куколки моли в качестве «живых биореакторов» для разработки пандемических вакцин — метода, который может радикально сократить сроки разработки вакцины – до 100 дней с момента появления нового вируса.

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Традиционное производство вакцин часто предполагает использование куриных яиц, и этот процесс требует много времени и ресурсов. Инновационный метод Algenex включает модификацию бакуловируса для производства антигена, который затем вводится в куколки моли. Этот процесс дает больше вакцинных антигенов и быстрее, чем обычные биореакторы, при этом каждая куколка потенциально производит от пяти до десяти доз.

Этот метод, хотя и является новым в медицине человека, имеет прецеденты в разработке ветеринарных вакцин. Фактически, в прививке Novavax Covid использовался бакуловирус, что демонстрирует потенциал этих насекомых в фармацевтической промышленности. Это многообещающее направление привлекло внимание компании Cepi, которая инвестировала в этот подход до $3,14 миллиона.

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Несмотря на свой потенциал, метод имеет своих критиков. Некоторые эксперты по-прежнему скептически относятся к его способности существенно изменить ситуацию в разработке вакцин, особенно с появлением таких технологий, как мРНК-вакцины. Однако Algenex это не пугает. Они планируют провести доклиническое исследование вакцины против гриппа, чтобы продемонстрировать возможности быстрого развертывания платформы в сценарии пандемии. Это потенциально может революционизировать общий подход к борьбе с будущими пандемиями, сделав нас более подготовленными.