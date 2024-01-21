Страны Балтии договорились о создании Baltic Defence Line вдоль своей восточной границы

Эстония намерена построить сотни бункеров на границе с Россией в рамках программы Baltic Defence Line («Балтийская линия обороны»), к которой страна присоединилась вместе с Литвой и Латвией. Запланированы объекты противомобильной обороны, призванные сдержать потенциальное нападение и значительно затруднить возможную, по их мнению, атаку российской армии.

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Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали в Риге соглашение о создании «Балтийской линии обороны». Она будет состоять из военных объектов, построенных на границах с Российской Федерацией и Белоруссией. Первые подробности об этих объектах раскрыли эстонцы, которые намерены построить в общей сложности до 600 бункеров и связанных с ними линий поддержки и распределительных центров. Строительство будет осуществляться в сотрудничестве с местными сообществами и с согласия землевладельцев. Стоимость оборонных объектов оценивается в 60 миллионов евро.

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Каждый бункер будет иметь площадь около 35 квадратных метров и вмещать один взвод из 10 солдат. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы в течение длительного времени выдерживать интенсивный артиллерийский огонь 152-мм снаряда. Бункер должен быть модульным, чтобы его можно было легко собирать и разбирать. Основной задачей взвода будет отразить или хотя бы замедлить атаку, чтобы дать союзникам время среагировать.