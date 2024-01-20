Знаменитому американскому актеру все еще грозит срок из-за инцидента на съемочной площадке, повлекшего за собой смерть оператора.

В октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина» произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс. Алеку Болдуину, который нажал на курок, предъявлены новые обвинения.

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Ханна Гутьеррес Рид, которая была специалистом по оружию на съемках вестерна «Ржавчина» и была той, кто зарядила револьвер, которым пользовался Болдуин, также обвиняется в непредумышленном убийстве. По тому же делу ведется отдельное производство. На актера подала в суд съемочная группа, а также родители и сестра оператора.

В конце апреля 2023 года, после того как адвокаты Болдуина представили новые доказательства, обвинения в непредумышленном убийстве с него были сняты. В заявлении следователей написано, что такое решение обусловлено тем, что в ходе разбирательства «выяснились новые факты, требующие дальнейшего анализа». В прокуратуре штата Нью-Мексико заявили, что дело все еще расследуется. Это означает, что Болдуину могут быть предъявлены другие обвинения.

В октябре следователи сообщили, что выявились дополнительные факты. Теперь выяснилось, что актер предстанет перед судом. Большое жюри штата Нью-Мексико вновь предъявило Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве. Это было расценено как «действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других».

Портал BBC получил отчет, подготовленный экспертами в области баллистики и судебно-медицинской экспертизы. «Хотя Алек Болдуин постоянно отрицал, что нажимал на спусковой крючок, основываясь на представленных здесь испытаниях, выводах и наблюдениях, спусковой крючок должен был быть нажат или нажат в достаточной степени, чтобы освободить полностью взведенный или втянутый курок револьвера», - говорится в отчете.

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Актеру грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф. Адвокаты Болдуина Люк Никас и Алекс Спиро уже прокомментировали новые выводы. В своем заявлении они заявили, что «с нетерпением ждут нашего дня в суде».