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Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море
Узнайте по какой причине Великобритания теперь не сможет заниматься рыболовством в Баренцевом море.

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Россия может в скором времени закрыть доступ Великобритании к своим водам в Баренцевом море в сфере рыболовства. Данный законопроект, предложенный Минсельхозом и МИД, уже прошел через аппарат правительства и получил одобрение. Суть предложения заключается в отмене действующего с 1956 года соглашения между СССР и Великобританией.

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По условиям этого соглашения британским рыбакам было разрешено свободно находиться и заниматься рыболовством в водоемах вдоль побережья Кольского полуострова, восточнее мыса Канин Нос и у острова Колгуев, а также на самом острове. Согласно документу, соглашение продолжает действовать до тех пор, пока одна из сторон не прекратит его.

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Теперь, судя по всему, именно Россия готова сделать этот шаг. В правительстве уверены: отказ от соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических проблем для страны. По мнению российских властей, соглашение оказывается выгодным в основном для Британии, в то время как Россия от него не получает существенных преимуществ. Таким образом, последствия разрыва соглашения, скорее всего, окажутся ощутимыми именно для Великобритании. Данный случай будет первым примером денонсации международного договора в области продовольствия.

#россия #великобритания #рыболовство
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